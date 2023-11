Amaia Montero reaparece irreconocible en un concierto y nos regala un momentazo

Amaia Montero lleva meses alejada del foco mediático. Desde hace un tiempo se encuentra en un proceso de recuperación, lo que le llevó a tomar la decisión de mantenerse alejada de la vida pública. No solo no acude a actos, tampoco comparte nada en sus redes sociales, donde normalmente ha sido muy activa. Sin embargo, parece que poco a poco va viendo luz al final del túnel y va retomando poco a poco su vida. No duda en hacer planes divertidos, como acudir a un concierto.

El hecho de que se haya dejado ver en un concierto hace pensar que se encuentra mucho mejor. El pasado domingo 12 de noviembre, Amaia Montero no dudó en ir a un concierto de su amigo Manolo García. Este se celebró en el auditorio Kursaal de San Sebastián y allí quiso estar ella. Aunque en un principio su presencia pasó totalmente desapercibida, el hecho de que el cantante se acercara hasta el lugar en el que se encontraba ella, hizo que muchos del público se dieran cuenta de que se trataba de Amaia Montero.

En un momento del concierto, Manolo García se baja del escenario para cantar con todo su público. No dudó en subir las escaleras donde se encontraban las butacas, ocupadas por su público. En una de las butacas está sentada Amaia Montero, con la que se para. Los amigos se funden en un tierno abrazo. El resto de público se queda impactado, ya que se dio cuenta en ese preciso momento de que se trataba de la cantante.

Este es el momento en el que Amaia Montero canta con Manolo García

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito. aaaah que emoción 😍 pic.twitter.com/mFO25ptI8J — Fanáticos Amaia Montero ( @FanaticosAmaiaM) November 13, 2023

Amaia Montero no quiso que nadie la reconociera. De hecho, no dudó en acudir a este concierto con un sombrero para pasar desapercibida. Pero finalmente no ha podido ser así, ya que su amigo Manolo García tenía un plan sorpresa para ella. La cantante estaba emocionada y se animó a cantar un trocito de la canción 'Pájaros de barro'. Y este momento ha alegrado mucho a sus fans, ya que hace ver que Amaia tiene fuerzas suficientes para hacer vida normal.