Amaia Montero reaparece dos meses después de su ingreso en la UCI

Amaia Montero parece estar saliendo de una de sus etapas más complicadas de los últimos años. Poco o nada había trascendido de ella tras recibir el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Beata María, en Madrid, el pasado mes de julio. La de Irún hacía saltar todas las alarmas con este nuevo ingreso tras protagonizar otro episodio pasado en el que tenía que ser hospitalizada en una clínica de Navarra. Tras pasar 10 días en la UCI madrileña, la intérprete volvía a casa, junto a los suyos, que se blindaban en torno a ella. Ahora, ha difundido una nueva imagen en la que se ve muy recuperada de este susto.

La foto de Amaia Montero que tranquiliza a sus seguidores

Los seguidores de Amaia Montero pueden estar tranquilos, a tenor de la última historia que ha compartido en Instagram, donde acumula 542 mil seguidores. La exvocalista de 'La Oreja de Vang Gohg' ha roto su silencio y se ha encargado ella misma de resolver la incógnita entorno a su estado de salud. La fotografía no deja lugar a dudas: vuelve a sonreír, lo que deja entrever que se encuentra bastante recuperada de su paso por la UCI, donde estuvo ingresada por complicaciones en la recuperación de una operación en la mano.

En la citada imagen, que Amaia ha difundido este martes, aparece arropada por uno de sus grandes amigos, Xabi San Martín. En ella se puede ver al teclista de 'La Oreja de Vang Gohg' mientras este pone su brazo sobre ella. Una 'selfie' improvisada en la que ambos demuestran su complicidad y buena sintonía, a pesar de que la vasca dejó la agrupación que le dio la fama en 2007, hace más de 16 años.

La cantante le dedica una canción muy significativa a su amigo

A la fotografía, Amaia Montero le ha agregado un audio muy llamativo, en un gesto del todo cariñoso hacia su excompañero. Se trata de un 'cachito' de una de las canciones más míticas del grupo, 'La playa', compuesta por Xabi. La canción fue incluida en el álbum 'El viaje de Copperpot', publicado en el año 2000. "Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco, de poco se olvida", ha sido el fragmento elegido por la intérprete de 47 años.

Desde que la artista abandonara el hospital, Amaia Montero sólo se había pronunciado en dos ocasiones en redes. Una el pasado mes de agosto, momento en el que publicaba una fotografía con su hermana Idoia, a la que está muy unida. En ella, se podía ver a las dos hermanas muy cómplices, disfrutando de una escapada veraniega en alta mar. Esta imagen contrataba con un mensaje que difundía solo cuatro días después, el pasado 26 de agosto.

"Esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas"

"Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros. Disfrutad de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz", escribía en su Instagram. Si bien el texto daba cierto parte de tranquilidad sobre su situación, algunos de sus seguidores volvían a preocuparse por salud mental. Y así se lo hacían constar en los comentarios. Una cuestión que ha perseguido en los últimos años a la de Irún.