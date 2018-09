No, Amaia Montero no piensa retirarse de la música. Así lo ha confirmado su representante, Anne Vadillo. “Relax, amigos, todo está bien, seguimos con los conciertos”, así respondía la agencia de la cantante a su supuesta retirada del mundo de la música. Amaia Montero incendió anoche las redes sociales al insinuar mediante dos mensajes un adiós a los escenarios. “The game is over”, publicó la ex de ‘La oreja de Van Gogh’.

11 Un gran revuelo en las redes sociales Sus fans, preocupados, empezaron a señalar al acoso recibido por la cantante tras sus últimas polémicas como la causa de su supuesta retirada. “Empezando a despedirme y empezando por el principio”, dejó escrito poco después. La bola era imparable y, como asegura su representante, se lio “la de San Quintín”. “Tenemos a Amaia Montero, la mejor del mundo entero, como dicen sus fans, todo bien, tranquilidad”, así desmentía su agencia cualquier posibilidad de que Amaia fuese a abandonar el mundo de la música. 10 ¿Por qué Amaia Montero publicó los mensajes en su Twitter? Para su representante simplemente se trata de “cosas suyas”. 9 Su regreso a los escenarios Amaia Montero se reincorpora al trabajo el próximo 8 de septiembre. Lo hará en Béjar, Salamanca, en las fiestas locales con un concierto gratuito para los presentes. 8 Verano polémico Un verano muy complicado para Amaia Montero que no dudó en definir como “el peor momento de su carrera”. 7 Fatídico concierto Su actuación este verano en la localidad cántabra de Renedo de Piélagos fue muy criticada por los asistentes que acusaron a Amaia Montero de poco profesional. 6 Discusión con sus músicos Uno de los momentos más criticados fue cuando Amaia paró el concierto para afear la actuación de sus músicos, que habían entrado mal la canción, dijo la cantante. 5 Su defensa Amaia Montero aprovechó una entrevista en El Mundo para hablar de lo sucedido: “Se me ha sacudido con saña y en lo personal. Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullying, una masacre”. 4 Incógnita y susto Sus fans se llevaron un varapalo tremendo tras la publicación de los mensajes. Muchos dieron por hecho que abandonaba los escenarios. 3 El acoso recibido La cantante aceptó que había tenido una mala noche, sin embargo, las acusaciones de las redes sociales se tornaron en acoso para la cantante. 2 Su momento más complicado 1 Amaia Montero para rato La música de la ex vocalista de ‘La oreja de van Gogh’ seguirá sonando.