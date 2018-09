Amaia Montero estalla contra Malú: “Me ha llamado gorda y punto”

Menuda se ha liado en las redes sociales tras la última entrevista de Malú para ‘El Español’. Todo comenzó cuando la periodista le preguntaba a la sobrina de Paco de Lucía por el constante escrutinio a la exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’. “Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada?”, respondía la cantante, que argumentaba que en la industria de la música “sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye”.

10 Declaraciones polémicas “Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36”, continuaba la cantante, poniendo también de ejemplo a la presentadora de ‘La Voz’. 9 Muy enfadada con Malú Si bien las palabras de Malú parecían ir sin maldad, de hecho, era la periodista quien sacaba el nombre de Amaia a relucir, a la de Irún no le ha hecho ninguna gracia ver su nombre cerca palabras como “delgada” y “kilos”. 8 Su versión mas irónica “A la Victoria’s Secret de Malú, ¡ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!”, fue su contundente respuesta. 7 Gran respuesta de sus fans Un breve pero conciso mensaje que, en menos de 24 horas, ha conseguido más de 2.500 me gusta y 1.000 retuits. 6 Le da lo mismo “Que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros… y…???”, tuiteaba Montero poco después, dejando claro que, en el fondo, le da igual lo que se opine sobre su físico. 5 ¿Tendrá respuesta? Si bien Malú todavía no ha contestado, sí que lo han hecho los usuarios de las redes sociales. Mientras que algunos se han puesto del lado de la vasca, otros tantos la han acusado de aprovechar la polémica para conseguir promoción. 4 No se ponen de acuerdo “Enhorabuena @AmaiaMontero ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola”, escribía una tuitera. 3 Muy enfadada Lejos de quedarse callada, Amaia se defendía con ferocidad: ““Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto”. 2 Obsesión por los kilos de más Sin embargo, hace un tiempo, Montero ya explicó en una entrevista lo poco que le gusta la fijación de la gente cuando una persona coger algunos kilos. 1 En el punto de mira “Engordar es lo peor que puedes hacer en este país”, aseguró a ‘El Mundo’ en una entrevista.