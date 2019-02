La noche de los Goya tuvo un sabor agridulce para Amaia Romero. La ganadora de ‘OT 2017’ tuvo que hacer frente a uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado en su corta carrera musical, sin contar con Eurovisión. Una actuación musical junto a las cantantes Rozalen y Judit Neddermann que significaba para ella su gran puesta de largo ante el mundo de la cultura en nuestro país, un ‘debut’ que se vio truncado por un fallo logístico.

“A ver, espera. Tenemos un problema porque no se ha escuchado la claqueta o no sé que ha pasado. Ha habido un problema, así que si se puede quitar la música o algo… gracias”, decía la triunfita nada más comenzar su actuación mientras que Manu Guix continuaba tocando el piano.

Leer más: Una reivindicativa Amaia Romero acude a los Goya sin depilar

Las redes sociales ardieron de manera inmediata, siendo muchas las teorías que deambularon alrededor de Amaia. “Ha sido intencionado”, “está provocado” o “qué falta de profesionalidad”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

Amaia fue una de las artistas invitadas a la gala de los Goya

Universal Music, discográfica de la pamplonica, ha salido en su defensa argumentado que no fue su culpa la complicación que se vivió en los Premios Goya. “Desde Universal Music queremos aclarar que en la gala de los Premios Goya, Amaia no sufrió ‘despiste’, sino todo lo contrario. Fue un aviso claro y alto a la organización de que en esos momentos había un problema de sonido. El ánimo de Amaia no fue más que avisar y pedir que alguien solucionara el problema, y así poder ofrecer al público allí presente y a los espectadores en TV la canción en perfectas condiciones”, afirman desde la discográfica.

Este es el comunicado que ha hecho público Universal

Fue una de las más buscadas en la alfombra roja de los Goya

Quien tampoco ha querido deja sola a Amaia ha sido Manu Guix, que horas después a que concluyese la gala disculpó a su pupila a través de las redes sociales. “¡No ha sido así! El fallo no ha sido de Amaia, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada. Era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número”, aclaraba el catalán.

Tuvo la suerte de entregar un Goya

No cabe duda de que la flamante ganadora de ‘OT 2017’ se está convirtiendo en toda una experta en salir airosa de circunstancias comprometidas, una habilidad que afronta mediante su espontánea naturalidad.

Más contenido .....