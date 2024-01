Amaia desvela la curiosa anécdota que vivió junto a la Reina Letizia

Amaia Romero, ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y representante de España en Eurovisión el año siguiente, se ha convertido en una de las estrellas de 'La Mesías', la exitosa serie de 'los Javis' para Movistar+.

Vídeo: Europa Press

Este lunes, 15 de enero, se celebraba en Madrid el concierto de Año Nuevo de La Mesías, organizado por los directores, y hasta allí se desplazaban numerosos rostros conocidos junto a los protagonistas de la serie. Amaia, uno de los rostros principales del evento, desvelaba estar "muy contenta y feliz" por lo que está viviendo, "esto es muy fuerte", señalaba, y es que la pamplonica ha aterrizado en el mundo de la interpretación por todo lo alto y ha sorprendido a todos con sus grandes dotes para la actuación, aunque Javier Calvo y Javier Ambrossi ya sabían bien de lo que era capaz. Tanto que no descarta seguir en el mundo de la actuación: "Yo creo que podría estar mi carrera musical como lo principal pero de repente la actuación que sea como un hobby, que tenga en segundo plano e ir haciendo cositas", señalaba.

Pero si algo ha sorprendido a todos ha sido el momento revelación de Amaia, cuando ha desvelado qué es lo que la une a la Reina Letizia. "Somos amiguísimas, la voy a llamar después a ver qué le ha parecido La Mesías", bromeaba, y es que tal y como explica, su encuentro "fue en una cosa muy puntual. Fue todo muy de repente, había mil cámaras alrededor y fue todo como un poco, muy expuesto", confiesa la artista, sacando a la luz una curiosa anécdota: "Me dijo que se acordaba cuando había venido una vez al conservatorio y yo le toqué el piano, pero lo mismo no se acordaría y lo mismo se lo dijeron para que me lo dijera". Así ha contado que no solo tocó el piano para la Reina, también ante la atenta mirada del Rey Felipe.