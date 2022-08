Dijo que no tenía interés en ir, pero Amador Mohedano ha encontrado un motivo para ir por primera vez al Museo de Rocío Jurado en Chipiona. El que fuera mánager de la cantante visitó las instalaciones el pasado viernes acompañado de un conocido ‘youtuber‘. Y al parecer con motivo de la grabación de material audiovisual. Los dos «compraron la entrada como cualquier visitante, pero ocurrió algo en el interior», han explicado en ‘Andalucía Rosa’. Lo que sucedió fue un hecho imprevisto: un altercado con una mujer que se encontraba en el interior del recinto.

La periodista Isabel Gómez, que ha publicado la noticia, ha revelado detalles de lo ocurrido con la visita del hermano de la cantante al museo que se ha abierto en su memoria. “Acudió el viernes 19 de julio, acompañado por un youtuber y lo hace como cualquier persona, compró su entrada y accedió a las instalaciones”, asegura. Una vez dentro protagonizó un tenso rifirrafe con una mujer que también visitaba las instalaciones.

Amador Mohedano fue ruidoso y llamó la atención de varias personas»

“Una señora tiene un encontronazo con él, intercambian una serie de palabras. Sucede dentro del mismo museo. Parece que ser que sí son palabras mal sonantes. Fue ruidoso y llamó la atención de varias personas”, ha detallado la periodista en ‘Sálvame’.

Se desconoce cuál fue el desencadenante de esta incómoda situación que el gaditano ha vivido en su primera visita al museo de su hermana. Durante mucho tiempo aseguró que nunca iría al centro, ya que no ha estado de acuerdo con la forma en que se ha creado. Ahora su visita no ha estado exenta de polémica. Cabe recordar que el hermano de ‘la más grande’ no fue a la inauguración del museo el pasado mes de julio porque no fue invitado por Rocío Carrasco. El evento fue un acto privado al que acudieron numerosos rostros conocidos, como colaboradores de ‘Sálvame’ y parte de la familia de la artista con la que su hija mayor sí tiene relación.

El acompañante de Amador aclara lo sucedido

Durante la visita de Amador Mohedano al Museo de Rocío Jurado, este estuvo acompañado por el youtuber Juan José Menéndez. El joven ha desmentido que el desencuentro del andaluz con una mujer se produjera, tal y como indica el diario ‘La Razón’. En Museo de ‘la más grande’ se recogen numerosos recuerdos personales de la vida musical y personal de la intérprete: desde trajes con los que se subió al escenario, fotografías y pertenencias de diversa índole. A lo largo del recorrido, el visitante puede conocer la historia de Jurado desde su nacimiento a su muerte. Se prevé que próximamente se lance un proyecto para el estudio y la conservación de la copla española, según ha anunciado Rocío Carrasco, dueña de los derechos de la cantante y de las pertenencias que han estado guardadas durante 13 años en un almacén y que ocupaban un total de 18 contenedores.