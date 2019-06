3 Los médicos desaconsejaron que Rocío Jurado viajara a España

Por otra parte, Amador Mohenado también ha explicado como fueron los últimos días de Rocío Jurado en Houston. «Rocío me agarró del brazo y me dijo que se quería ir a España. Me dijo que la sacara de allí«, recordaba emocionado. Fue Kike Calleja quién apuntó que aunque la familia quería que la folclórica regresara a casa, los médicos lo desaconsejaron. «Nosotros intentamos que ella fuera cogiendo un poco de peso, de fuerza. Había días que estaba bien, pero a los dos días se venía abajo», aseveraba.