Amador Mohedano reacciona "agobiado" a su deuda con Hacienda

Amador Mohedano no ha podido empezar peor el 2024. Pese a haber permanecido durante varios meses alejado del foco mediático, su nombre volvía a sonar en los platós al estar a punto de ser desahuciado de su vivienda. Ha sido esta misma mañana cuando se ha dado a conocer que el hermano de Rocío Jurado tiene una deuda de más de 247 mil euros, razón por la que ha recibido una notificación en la que el Fisco le ha advertido de su situación límite. Unas circunstancias que, tal y como ha podido saberse, mantienen al protagonista “agobiado”.

Algunos colaboradores de ‘TardeAR’ no han dudado en ponerse en contacto con Amador Mohedano para conocer sus primeras palabras ante este duro varapalo. Uno de ellos ha sido Pepe del Real, a quien le ha explicado que cobra una pensión de 850 euros que Hacienda le quitaría, al igual que haría con los ahorros de sus cuentas bancarias. Sin embargo eso no es lo que más preocupa al ex de Rosa Benito, sino que la finca en la que vive pueda llegar a salir a subasta: “Ha hablado con un inspector de Hacienda y se reunirán para buscar una solución”, ha indicado el comunicador.

Por su parte, Paloma Barrientos también ha conversado con el tío de Rocío Carrasco sobre el asunto. Este ha admitido estar “agobiado” por la situación, aunque también “convencido de que se va a resolver”. Además, se mantiene bastante positivo a la hora de descartar el desahucio, ya que la finca en la que vive tiene dos propietarios. El perímetro en el que reside pertenece tanto a él como a su hermana Gloria, lo que haría que fuera más difícil para Hacienda sacar a subasta la residencia.

Gloria Mohedano, el gran apoyo de Amador en su peor momento

Si algo tiene claro Gloria Mohedano, es que bajo ningún concepto vendería la finca a una persona extraña. Así se lo ha contado a Antonio Montero en una charla en la que asegura nunca haber pedido nada a Amador por vivir ahí, y además, estar dispuesta a comprar el terreno íntegro en caso de que saliera a subasta. Unas palabras que probablemente hayan tranquilizado al que fuera compañero de vida de Rosa Benito en unas circunstancias cuanto menos tensas para él.

Ha sido en ‘Vamos a ver’ cuando ha saltado por los aires la noticia. Cuando se ha podido saber que el exmánager tiene una deuda que asciende a casi 250 mil euros, los colaboradores han aclarado que “no es la primera vez que le ocurre”: “Teme que metan mano a la casa en la que vive, la más grande en Chipiona, heredada de su hermana. Ahora tiene 20 días para comunicarse con Hacienda, si no paga el dinero, la finca saldría a subasta”, exponía Pepe del Real. Pero, lejos de hacer saltar las alarmas por su situación, Amador ha dejado claro que en absoluto vive una situación límite. Aún así, espera que llegue a su fin entre el 16 y el 17 de enero.