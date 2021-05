Amador Mohedano se replantea que la verdad que siempre ha dado por cierta no lo es tanto, tras escuchar a Rocío Carrasco confesándose. Niega que haya sido conocedor de los supuestos episodios de malos tratos y se queja de que su sobrina no se lo contó ni a él ni a nadie de la familia. Vea el vídeo

Amador Mohedano está llamado a ser uno de los grandes perjudicados de las confesiones de Rocío Carrasco. El exmarido de Rosa Benito se ha sentado en numerosas ocasiones en platós de televisión para dejar clara su postura en contra de su sobrina y a favor de Antonio David Flores, especialmente velando por la protección de sus hijos, Rocío Flores y David, subrayando su incomprensión a que la madre haya roto lazos con los niños. Eso sí, parece que tras escuchar la versión de Rociito las cosas han cambiado, no solo en la opinión pública, sino también de manera privada en su foro interno, replanteándose si lo que antes tenía como una verdad absoluta quizá tuviese tientes de mentiras que lograron convencerle.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto no solo ha sido peguntado el propio Amador Mohedano, sino que también ha respondido sin reparos, dejando claro que en ningún momento ha sido conocedor de los episodios de supuestos malos tratos que denuncia Rocío Carrasco contra su exmarido, Antonio David Flores. Es más, considera “absurdo” que la gente dé por cierto que él era conocedor de estos sucesos, dado que hubiese contado irremediablemente con su apoyo incondicional, preguntándose por qué su sobrina no le contó esto mismo a la familia para solicitar ayuda, especialmente a él y a su hermana Gloria, quienes no loe hubiesen retirado la protección de haber sabido que se encontraba en tan delicada situación.

Pero Rocío Carrasco ha asegurado en el episodio emitido este miércoles que sí lo puso en conocimiento de los suyos, concretamente a José Antonio Rodríguez, marido de su tía Gloria Mohedano, quien después le retiró su apoyo asegurando ante las cámaras que su sobrina le había contado una historia “con lágrimas de cocodrilo”. Ahora, su tío ha preferido guardar silencio, ser más cauto a la hora de valorar la realidad narrada por Rociito y no defenderse de las duras acusaciones vertidas en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Vea el siguiente vídeo donde José Antonio Rodríguez se niega a defenderse.

Vídeo: Europa Press

Vea el vídeo para conocer la nueva actitud con la que Amador Mohedano se enfrenta ahora a las circunstancias familiares que precipitaron la ruptura y que terminaron por posicionar a todos los miembros del clan en contra de la hija de Rocío Jurado y al lado del ex guardia civil.