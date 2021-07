Amador Mohedano ha vuelto a hablar alto y claro, tal y como hizo recientemente durante una sincera entrevista con la revista SEMANA. El hermano de Rocío Jurado se ha manifestado sobre el tsunami que ha generado Rocío Carrasco tras la emisión de su documental. «La culpa de que mi familia no esté unida es de Rocío Carrasco», ha asegurado en ‘Viernes Deluxe’. Además ha desmentido parte del testimonio de su sobrina: «Lo de la boda es mentira. No es cierto».

Rocío Carrasco aseguró que se sintió traicionada por su tío y le acusó de haber vendido la exclusiva de su luna de miel con Antonio David Flores: «Yo tampoco sabía a dónde iba. Creo que no lo sabía ni la madre. Es mentira que me quedé con dinero de la exclusiva de la luna de miel de mi sobrina», ha dicho con rotundidad. Tras este hecho, la protagonista decidió que Amador no fuese su representante. Amador se defendía de la siguiente manera: «Nunca he querido ser su manager porque no la podía atender como se merecía en ese momento».

Lleva años de inexistente relación con su sobrina, pero no le pesa: «No la echo de menos. No se ha portado bien con nosotros. De verdad que no sé cuál es el motivo del distanciamiento. Ha sido totalmente desagradecida con nosotros». Para Amador muchas de las revelaciones que Rocío Carrasco realizó han sido una auténtica sorpresa: «Nosotros no estábamos enterados de este follón. No sabíamos nada porque ella decidió que no quería saber nada de nosotros. Es todo muy fuerte».

«Cuando empezó con la serie yo me he quedado un poco sorprendido con todo. No sabíamos nada de que se había tomado pastillas para intentar quitarse la vida», ha afirmado. También se mostraba molesto con ella: «Nosotros tampoco nos merecemos que nos haya dado de lado. No tiene relación con sus hermanos, con sus hijos, con la familia Mohedano…».

Entre los motivos que le han distanciado de su sobrina, existe uno del que Amador aún no ha pasado página. Ha recordado el último especial que realizó Rocío Jurado para TVE. «Eso a mí me mató. Me dolió mucho que mi sobrina y Fidel jugasen con el pan de mis hijos y pasasen por encima de mí. Me imagino que ellos lo hicieron por dinero». En aquel momento, la artista ya estaba delicada de salud.

El supuesto diario de Rocío Jurado

Rocío Carrasco ofrecerá una segunda entrega de su documental el próximo otoño. Mucho se está hablando de la existencia de un posible diario de Rocío Jurado que podría aportar revelaciones importantes. Amador ha sido tajante al respecto: «Ya veremos en otoño si existe un diario de Rocío Jurado. No me lo creo, para nada. Si es así, a ver qué es lo que dice ese diario. Nunca he visto a mi hermana dedicada a escribir».