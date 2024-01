Amador Mohedano, a punto de ser desahuciado: la tremenda deuda que le persigue

A Amador Mohedano se le agota el tiempo. El hermano de Rocío Jurado se ha convertido en noticia por los problemas económicos que le persiguen, de hecho, estaría a punto de ser desahuciado de su vivienda. Según se ha revelado, el exmánager tiene una deuda de más de 247.000 euros, siendo recientemente cuando ha recibido una notificación en la que el Fisco le advierte de su situación. Un escenario muy complicado en el que se ha procedido al embargo de sus cuentas y en el que la finca en la que vive podría salir a subasta. "No es la primera vez que le ocurre", dicen sobre su momento actual.

Amador Mohedano habla, por primera vez, de su deuda

"Él no tiene ingresos y tiene una pequeña pensión de unos 800 euros", explican en 'Vamos a ver'. Esto deja ver que sin trabajo y con la única propiedad de su casa no le sería fácil hacer frente a sus problemas. Aunque él resta hierro al asunto, a Amador Mohedano no le queda más remedio que llegar a un entendimiento con la Agencia Tributaria. Una reunión que se producirá a mediados del mes de enero, tal y como él mismo ha confirmado al programa de Telecinco. "Teme que metan mano a la casa en la que vive, La más grande en Chipiona, heredada de su hermana. Ahora tiene 20 días para comunicarse con Hacienda, sino paga el dinero, la finca saldría a subasta", ha explicado Pepe del Real en exclusiva.

Pero, ¿qué ha dicho Amador Mohedano tras salir a la luz su comprometida economía? El que fuera representante de artistas, lejos de alarmar, ha querido hacer todo lo contrario. Ha asegurado que la maquinaria está en marcha y que pronto se tendrá que solucionar. De hecho, dice no temer por su futuro más próximo. Tampoco por la única casa que tiene a su nombre, una que, por cierto, comparte al 50 % con su hermana Gloria. "Voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda", ha explicado con un tono tranquilizador. Una charla en la que ha asegurado que no se encuentra en una situación límite: "Límite no hay nada, al contrario".

Eso sí, su encuentro tendrá que esperar al menos hasta que el inspector "vuelva de sus vacaciones el día 16", por lo que será a partir de entonces cuando le den una cita y él pueda intentar poner solución a todo. "El inspector está de vacaciones y hasta el día 16 de enero no vuelve. El 16 o el 17 él me dará cita para irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla".

La finca que ahora está en juego tiene más de 30.000 metros cuadrados y una casa que en su día reformó Amador Mohedano. En el año 2015 él incluso presumió de las obras de restauración que realizó en su interior, una residencia muy completa que consta de cocina, salón con chimenea y cuarto de lavandería. Solo tres años después, en el año 2018, acaparó la atención de todos por otro embargo del que consiguió salir airoso.