Los fotógrafos, al igual que el resto de profesiones, viven de su trabajo. Esta es la reflexión que ha recordado ‘Maldita cámara’, una freelance que inmortalizó al actor Álvaro Rico en el teatro, sin embargo, este no quiso pagarle por sus fotos y compartió la foto sin su permiso en sus redes sociales. Así lo ha relatado ella en Twitter, donde ha explicado que durante un pase gráfico fotografió al intérprete, quien tras verse muy favorecido, se la pidió gratis hasta en dos ocasiones. La quería sin marca de agua y con mejor calidad, eso sí, en ningún momento se interesó por su precio, tal y como demuestra la conversación que ambos mantuvieron vía Instagram. «Le hice esta fotografía a Álvaro Rico en septiembre en un pase gráfico para prensa. Le gustó tanto la foto que me la pidió en dos ocasiones. Gratis», dice este post.

«¿Puedes pasármela limpia y en calidad? Estoy pensando en subirla», fueron sus primeras palabras, a lo que ella respondió muy halagada, pero dejando claro que el siguiente paso era pagar por su trabajo. «Me alegro de que te guste. Te comento, para poder tener la fotografía sin marca de agua, a máxima calidad y poder subirla, tendrías que comprarla. Dime si te interesa y lo hablamos», dijo ella. Sin embargo, a Álvaro Rico no se le pasó por la cabeza dar el paso y solo ofreció «etiquetarla».

«Estas fotografías están hechas para vender a los medios, al final mi trabajo depende de eso. Lo que te puedo ofrecer es regalarte alguna foto más por el precio de una, pero entiende que como fotógrafa freelance mi sueldo depende de vender las fotografías, si te la regalo a ti, eso se pierde del todo. Espero que lo puedas comprender», le explicó la fotógrafa. Unas palabras a las que él respondió con un escueto: «Claro que sí. No he dicho nada». En octubre, lo intentó de nuevo, y le preguntó si podía subirla con la marca de agua, pero ella se mostró tajante de nuevo. «Hola Álvaro. Parece ser que no entendiste bien mis mensaje la última vez. Si quieres la foto, tienes que comprarla independiente del uso que quieras darle. Ten en cuenta que los fotógrafos también tenemos que pagar facturas». Solo unas semanas después, Álvaro Rico obvió a la fotógrafa y compartió la imagen sin haberle pagado previamente, un post que, por supuesto, llegó a las manos de ‘Maldita cámara’.

«Ayer me hicieron llegar su post en el que, sorpresa, había subido la fotografía. Sin consentimiento, sin etiqueta, sin pagarla. Y con conocimiento previo de que tenía que hacerlo», decía ella en sus stories, donde adjuntó de nuevo cómo siguió la charla entre ellos. En solo unas horas, esta denuncia se ha hecho viral, de hecho, supera los 8.000 retuits, y los 35.000 me gusta, pero ¿cuál habrá sido la reacción del actor Álvaro Rico? Lo cierto es que la imagen ha desaparecido de su publicación y ya no hay ni rastro de ella, lo que hace pensar que se ha enterado de la repercusión que ha tenido este desencuentro con la fotógrafa.

El apoyo a esta fotógrafa ha sido máximo y así lo demuestran los muchos comentarios que se han podido leer en las últimas horas. «Se está normalizando el usar el trabajo de otros gratis, por desgracia», «La eterna batalla de los fotógrafos y sus derechos. A medida que pasa el tiempo va a peor» o «A la gente que nos dedicamos al arte siempre nos pasa igual. ¿Fotografía? Bah si mi móvil hace fotos también como voy a pagarte. ¿Logo? Mi primo el agricultor me lo hace más barato. ¿Una ilustración sencillita? Venga hombre si te sirve de práctica y así con todo», es solo un ejemplo de los muchos comentarios que se pueden leer en esta red social.

El copyright de las fotografías es la licencia más utilizada y por la cual el autor se reserva todos y cada uno de los derechos sobre su obra. Esto se traduce en que solo el fotógrafo puede utilizarla, distribuirla o modificarla, lo que deja claro que Álvaro Rico tendría que haberle pedido permiso a ‘Maldita cámara’ (el cual no fue concedido) o bien haberle pagado para que le cediera los derechos de uso. De ningún modo pueden hacer uso de la instantánea, aunque te nombren como autor, si no cuenta con tu consentimiento, siendo esta la situación que fotógrafa y actor han vivido.

