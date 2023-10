El último mensaje que envió Álvaro Prieto antes de su desaparición

Álvaro Prieto sigue desaparecido. El joven de 18 años continúa sin dar señales de vida, siendo ahora cuando se descubre el último mensaje que mandó a su familia justo antes de que se le perdiera la pista. Un audio en el que ni muchísimo menos dejaba ver este jugador juvenil del Córdoba CF que se convertiría en una de las personas más buscadas. Ahora los miembros de la Unidad Militar de Emergencias se esfuerzan por encontrarle junto a perros especializados, eso sí, sin pistas acerca de su paradero. Al menos de momento.

Los intentos de Álvaro Prieto, joven desaparecido en Sevilla, por volver a casa

Este cordobés estaba en Sevilla, a donde había viajado para pasar una noche de fiesta junto a sus amigos. En sus planes estaba regresar a Córdoba, pero perdió el tren y se quedó sin batería en su teléfono móvil. Lejos de rendirse, se subió en otro tren, pero el personal se percató y le pidió que se bajara, de hecho, es el último momento en el que las cámaras captan a Álvaro Prieto en la estación de Santa Justa. "Recordemos que Álvaro intentó coger un primer tren a las 07.30 horas que lo perdió, intentó colarse en un segundo tren, destino a Barcelona pero con parada en Córdoba, que lo interceptaron porque no tenía billete y lo sacaron de las vías", comentaron.

El último audio que Álvaro Prieto envió a su familia antes de quedarse sin batería

Esto sucedió el pasado 12 de octubre, una mañana en la que él se puso en contacto con sus padres. A través de la aplicación de WhatsApp el deportista mandó un audio a sus progenitores, en concreto, a las 7.22 de la mañana, dos minutos después de que su tren iniciara su marcha. Entonces les avisó de que iba camino de la Estación de Santa Justa: "Voy para la parada". Unas palabras tras las que no han vuelto a hablar con él.

Ahora su madre maneja varias hipótesis y ninguna es halagüeña. Cree que se podría haber montado en el coche de un desconocido o que haya sido atropellado, lo que explicaría que no exista ninguna noticia sobre él. "Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si él había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí, tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba. Andando no se iba a venir, pues un coche. Un coche se para y una de dos: o se le ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche", ha dicho su madre en Onda Cero.

Lo que desmontaría que Álvaro Prieto hubiera hecho autostop

Aunque las redes sociales se han plagado de fotografías de Álvaro Prieto, lo cierto es que no existen noticias de él. Solo se sabe que este joven de dirigía a la avenida de Kansas City, que desemboca en una autovía en la que quizás se pudo haber subido en un coche. Esto ha llevado también a las autoridades a analizar unas cámaras de la DGT en las que se debía ver a Álvaro si hubiera pasado por allí, tal y como apuntó un periodista de El Mundo. "Es inquietante y muy extraño que si él camina y hace autostop esa cámara no registre sus movimientos", dijo. En los últimos días el teléfono de Álvaro Prieto no se ha vuelto a encender en ningún momento.