Álvaro Prieto ya descansa en paz. Su multitudinario funeral celebrado el pasado 19 de octubre en la Iglesia de la Trinidad de su Córdoba natal se llenó de amigos, familiares y vecinos unidos todos para darle el último adiós. La íntima misa estuvo cargada de dolor y muchísima tristeza ante la conmoción de sus seres queridos. Nadie entiende cómo una noche de fiesta pudo acabar de la manera más trágica posible. Era cuatro días después de su desaparición el 12 de octubre, cuando los peores presagios se cumplían: el cuerpo del joven de 18 años era encontrado sin vida entre los vagones de un tren en la estación sevillana de Santa Justa. Fue un cámara de RTVE quien localizó el cadaver de forma fortuita mientras grabada un directo para el programa 'Mañaneros'. Sin embargo, un pasajero ya había grabado imágenes similares que corrieron como la pólvora en redes. Su testimonio deja más dudas que certezas sobre el desarrollo de la investigación.

La Policía tenía unas imágenes en su poder que no visionó hasta el día que RTVE descubrió el cuerpo

La única certeza que se tiene es que Álvaro Prieto murió el mismo día de su desaparición, coincidiendo con la Fiesta Nacional. Los resultados de la autopsia revelaron que su muerte habría sido accidental tras recibir una fuerte y mortal descarga eléctrica cuando camina sobre los vagones de un Renfe. El cuerpo fue hallado el 16 de octubre, sin embargo, un día antes la Policía ya tenía imágenes en las que se a alguien encaramado a un tren.

En el vídeo se veía un fogonazo y cómo esa persona, que luego se supo que era el canterano del Córdoba CF, caía de forma fulminante entre dos vagones. El material audiovisual fue aportado por los responsables de una gasolinera cercana a la estación de Sevilla donde se sucedieron los hechos. Sin embargo, las autoridades competentes no visionario el vídeo hasta el lunes. Es decir, hasta el día en el que el programa que presenta Jaime Cantizano hacía su escalofriante retransmisión en directo.

El testigo inédito que cuestiona las investigaciones en torno a la desaparición de Álvaro

Días después, el caso ha dado un giro de 180 grados. Se ha sabido que antes que todo aquello, un pasajero de un AVE ya había capturado imágenes del cuerpo de Álvaro Prieto. "Le comentaba a un compañero tuyo, que yo bajé por vacaciones a Andalucía el día 11, porque el 12 tuve una boda. El 13 ya me volvía a Madrid con el AVE de las 16:55 horas que llega a Madrid a las 19:50 horas. Yo de ese tema no tenía ni idea, porque quise desconectar de todo en esos días", comenzaba a decir este hombre, Mario, que ha entrado en directo en el programa de Sonsoles Ónega.

El vídeo que grabó Mario fue, también fortuito. Quería recordar la salida de la estación de Santa Justa, que no pisaba desde hacía 15 años. "Grabé seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a mi casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias de Internet sobre este chico", comentaba el testigo en 'Y ahora Sonsoles'. Es en ese momento, cuando revisa las imágenes, no se da cuenta de lo que ha capturado.

El vídeo que ha circulado en redes fue grabado el día 13 de octubre, tres días antes de que se localizara el cuerpo

"Tras no ver nada, puse el vídeo en mi canal de Youtube y lo subí en un foro de Internet. Me voy a la cama y cuando me levanto por la mañana, veo los comentarios que se fijan en ese punto blanco entre los vagones, que resultó ser Álvaro Prieto", relataba el autor del material.

Lo que llama la atención del testimonio es que fue grabado el día 13 de octubre, en torno a las 17:00 horas, como ha remarcado Sonsoles Ónega. "¿Alguien le ha pedido este vídeo de la investigación?", insistía la conductora del formato de las tardes de Antena3. "No, lo tengo solo yo y en mi canal de Youtube. No tengo ningún problema en llevarlo a la policía", explicaba Mario, confirmando que, hasta ese momento, nadie le ha solicitado esta prueba que podría ayudar a desvelar muchas incógnitas que se ciernen sobre el caso.