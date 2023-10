El trágico fallecimiento de Álvaro Prieto sigue conmocionando a la opinión pública. Córdoba, de donde era el joven, sigue llorando su pérdida después de confirmarse el motivo de su muerte. El joven de 18 años murió electrocutado el mismo día de su desaparición, el 12 de octubre, tras recibir una fuerte descarga eléctrica en la estación sevillana de Santa Justa. Esto después de subirse a un vagón de Renfe tras perder el tren que le debía llevar a Córdoba tras una noche de fiesta entre amigos. Cada vez se conocen más detalles de aquella noche con el objetivo de dar más luces sobre su últimas horas. El futbolista estuvo en una famosa discoteca de la capital andaluza donde conoció a una chica con la que, según el programa 'TardeAR', mantuvo un breve idilio antes de su fatídica muerte. Como cualquier pareja de jóvenes de su edad que se precie, vaya. La chica ha roto su silencio.

Tras un sinfín de bulos, la chica que conoció a Álvaro Prieto ha tenido que salir a desmentir las informaciones malintencionadas que se han vertido sobre ella

Una muerte accidental de la que todavía quedan muchas incógnitas que resolver. Así lo ha confirmado la Policía encargada de esclarecer la muerte de Álvaro Prieto que "toda España llora", como escribió su tía en una desgarradora carta de despedida. Sin embargo, estos últimos días surgían varios bulos sobre la última persona que estuvo con él antes de fallecer. Una joven a la que el canterano del Córdoba FC conoció de fiesta. Compartieron un rato juntos dentro y fuera de la discoteca, hasta que él le dijo que se tenía que ir a la estación para no perder el tren que le debería haber llevado a casa.

El encuentro ha provocado numerosos rumores en redes sociales. Ha habido quien ha llegado a afirmar que la chica tenía pareja y que eso podría haber provocado una supuesta discusión entre su novio y el futbolista. Otros usuarios malintencionados han ido más lejos y han usado esta información falsa para cuestionar la muerte accidental de Álvaro. La joven se ha visto envuelta en una polémica desproporcionada y ha tenido que salir a desmentir el bulo. "Lo que le ha pasado a Álvaro es horrible y ojalá esta historia no hubiera terminado así. Yo no tengo pareja ni nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido", aclaraba en un primer momento.

"Ningún amigo mío de mi entorno se ha enfadado por estar con él", ha querido aclarar la chica que estuvo con el canterano del Córdoba CF horas antes de fallecer

El magacín que presenta Ana Rosa Quintana se ha puesto en contacto con la joven andaluza que ha confirmado parte de las informaciones. "Yo a Álvaro Prieto lo conocí en la fiesta. Simplemente somos dos jóvenes que nos conocimos. Pero ni he tenido novio ni ningún amigo mío de mi entorno se ha enfadado por estar con él", ha sentenciado. Y añadía: "Nadie sabía que yo había estado con él, excepto una amiga". Ha reiterado que no lo conocía de antes y que "simplemente estuvimos en la discoteca y un rato fuera, nada fuera de lo normal".

La joven ha tenido que tomar medidas legales e interponer una denuncia, como ha relatado al programa de Telecinco. Esto tras el aluvión de amenazas que ha recibido desde que localizara el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto.