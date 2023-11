Álvaro Muñoz Escassi revela lo que piensa de Genoveva Casanova y cuál es la relación entre ellos

Pocos lo saben, pero Álvaro Muñoz Escassi y Genoveva Casanova se conocen desde hace tiempo. El jinete y la ex de Cayetano Martínez de Irujo, que coincidieron en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 8', son muy amigos. Y su relación viene de lejos, tal y como ha explicado el concursante del talent culinario de Televisión Española. Consciente del difícil momento que atraviesa la mexicana, le ha dedicado unas cariñosas palabras. "A Genoveva seguramente estará estupendamente, es una maravilla de mujer", ha explicado en un acto celebrado en Madrid. Sin meterse de lleno en el tsunami mediático que azota a Genoveva, ha dejado claro que la apoya de manera incondicional, ya que le tiene un afecto enorme: "Hace tiempo que no hablo con ella, también te digo. Desde aquí mandarle un beso muy grande, la quiero muchísimo, yo la conozco desde hace mucho tiempo, la quiero muchísimo". No se pierda el vídeo para ver su reacción cuando le preguntan por su excompañera en el concurso de La 1.

Vídeo: Europa Press

Después de muchos años de amistad, Álvaro Muñoz Escassi asegura que Genoveva es una gran mujer: "Buena persona no, es lo siguiente, no se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa. Es un amor, para mí que la conozco desde hace mucho, he coincidido ahora con ella en 'MasterChef' y es de las personas que dices: 'Qué bien que he estado más tiempo contigo y te conozco más'. La quiero mucho".

Para quien también tiene cariñosas palabras es para María José Suárez, su actual pareja. "Impresionante, con lo que se ponga, se echa una manta por lo alto y está buenísima, no puede ser más guapa, más bonita y más linda". Cuando le preguntan por cómo serán las próximas Navidades, Álvaro Muñoz Escassi reconoce que este año serán complicadas: "Son las primeras Navidades que pasa solo, que falta mi madre, estamos un poquito desubicados todos, mi madre siempre ha sido el centro de la familia y todo, como casi todas las madres, este año un poquito raro. Pero bueno, como tenemos nietos, sobrinos, hijos con eso se compensa un poco, intentaremos compensarlo con eso".