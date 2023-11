Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en uno de los concursantes más fuertes de 'MasterChef Celebrity'. Emisión tras emisión ha ido demostrando sus dotes culinarias en el formato de Televisión Española para sorpresa de los jueces y, también, de sus más allegados. Una de ellas, su exnovia Lara Dibildos, que acudía al plató del concursos durante la última gala y aprovechaba para sacar a la luz algunos detalles de su relación. "Estaba en lo más alto de 'golfo'", confesaba la actriz y madre de su hijo pequeño. El jinete está viviendo una etapa muy dulce en lo personal junto a su actual pareja, María José Suárez. Sin embargo, quien fuera uno de los solteros de oro de nuestro país no tiene pensado, en ningún caso, cambiar su estado civil. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas a los seguidores del programa. Ni tampoco a sus compañeros.

Álvaro Muñoz Escassi sobre el inicio de su relación con María José: "Ella decidía cuándo nos veíamos"

Lo de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez viene de lejos. "Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo siempre la vi como una diosa inalcanzable. Ella decidía cuándo nos veíamos. Pero la debí pillar en un momento bajo y, nada, aquí se ha quedado", reconocía el sevillano en la última gala de 'MasterChef Celebrity". Las primeras imágenes de ambos juntos datan de septiembre de 2021, aunque, como ha reconocido el concursante, llevan juntos cerca de tres años. Desde entonces, no se han separado y su relación va viento en popa. "Ha sido fortuito. Nos hemos rencontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados", reconocía la empresaria durante una entrevista en el extinto 'Sálvame Deluxe'.

Están muy bien y se nota, a tenor de los numerosos gestos de cariño que se dedican en sus respectivas redes sociales. Son, sin duda, una de las parejas más consolidadas del panorama social actual. Recientemente, la pareja disfrutó de una escapada a Gijón, aprovechando el 50 cumpleaños de Álvaro. Junto a ellos, su hija, Anna Barrachina, a la que conoció cuando tenía cuatro años, y varios amigos. "Lo que más me gusta es que es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer. Es una persona que ha tenido muchas relaciones y que tus exparejas hablen bien de ti dice mucho de su forma de ser", le describió María José en la misma entrevista.

"Nos queremos muchísimo, estamos muy felices y así seguirá"

Ahora bien, de ahí ha casarse hay un trecho. "No", contestaba rotundo Álvaro Muñoz Escassi a la pregunta de su compañera, la modelo Blanca Romero y ex de CayetanoRivera, sobre cuándo se iba a casar con su chica. "A ver, si me casara estaríais todos invitados", matizaba sus palabras el jinete, a lo que Samantha Vallejo-Nájera, jueza de 'MasterChef Celebrity' le respondía: "Cómo se nota que no te vas a casar". "Esta claro, ¿no?", sentenciaba Álvaro.

Pero ahí no ha quedado la cosa. En otro momento del programa, ya sin la presencia del resto de concursantes y jueces, el novio de María José Suárez, daba más detalles sobre su postura, 'a priori', inamovible. "Si María José se quisiera casar, yo me casaba encantado. Pero, no. Estamos muy bien, nos queremos muchísimo, estamos muy felices y así seguirá. Como estamos", sentenciaba. A Álvaro Muñoz Escassi se le han conocido numerosos romances, una realidad que sale mucho a colación en el programa en el que participa. Solo se ha casado una vez. Fue el 28 de diciembre de 2016 cuando se dio el 'sí, quiero' con la millonaria venezolana Raquel Bernal. El amor les duró cinco meses y al año ya estaban divorciados. Además de su hija Anna, es padre de Álvaro, el niño que tuvo con Lara Dibildos, con la que, a día de hoy, está muy unido.