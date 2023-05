Duro golpe para Álvaro Muñoz Escassi. Su madre, Myriam Escassi y Ruíz y Crespo, fallecía en Sevilla el pasado viernes a los 78 años de edad a causa de una larga enfermedad, tal y como avanza ABC. Ha sido un desenlace esperado debido a su problema de salud pero no menos doloroso para sus familiares y amigos. El popular jinete ha estado acompañado en todo momento por su pareja, María José Suárez, su padre, Juan Luis Muñoz, sus tres hermanos, Juan Luis, Bárbara, Gonzalo y su hija mayor, Anna Barrachina.

Los restos mortales de la madre de Álvaro Muñoz Escassi fueron velados en la más estricta intimidad en el tanatorio de San Jerónimo. Posteriormente, fue incinerada el pasado sábado en el cementerio que está situado justo al lado. Una despedida muy discreta, tal y como su madre hubiera querido. Unos momentos muy dolorosos para el jinete de los que todavía no se ha pronunciado públicamente. A pesar de ser muy activo en redes sociales, Muñoz Escassi no ha querido compartir el duro golpe que acaba de sufrir con sus seguidores. De momento, sigue arropado en los suyos.

Álvaro Muñoz Escassi ha recibido el apoyo del pueblo sevillano tras la pérdida de su madre

La familia de Álvaro Muñoz Escassi siempre ha sido muy querida en Sevilla, por lo que desde que se ha conocido la noticia de la enorme pérdida de Myriam, han sido numerosas las muestras de cariño que ha recibido estos días. Sin embargo, el jinete ha contado con una gran ausencia, la de su hijo menor, Álvaro, fruto de su relación anterior con Lara Dibildos. El joven se encuentra estudiando en Estados Unidos. Sin embargo, quien no dudó en coger el primer AVE desde Madrid y desplazarse hasta Sevilla fue la presentadora, con quien mantiene una excelente relación.

Lara Dibildos ha querido acompañar a su ex en la triste pérdida de su progenitora

De hecho, el pasado mes de marzo Álvaro Muñoz Escassi no dudaba en arropar a Lara Dibildos en el último adiós a su madre, Laura Valenzuela. El jinete no se separó de su ex en todo momento y fue un gran apoyo para ella en los momentos tan delicados por los que estaba atravesando. Durante el funeral pudimos ser testigos de la buena sintonía entre los dos exs. Por este motivo, Lara no dudaba en desplazarse hasta la capital hispalense y arroparle tras la irreparable pérdida de su madre.

El entorno más cercano al jinete asegura que a pesar de la muerte de su madre, se encuentra bien de ánimo. Al día siguiente del entierro, Álvaro Muñoz Escassi regresó a Madrid para seguir con sus compromisos profesionales e incorporarse a las grabaciones de 'MasterChef Celebrity', el talent culinario en el que participa.

Aunque Álvaro Muñoz Escassi se ha mostrado muy discreto en cuanto a la enfermedad de su madre se refiere, hace unos meses compartía una imagen de su progenitora junto a unas bonitas palabras: "Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaria….. Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mí serlo. La persona más fuerte del mundo ♥️", escribía por aquel entonces.