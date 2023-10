Álvaro Muñoz Escassi conoció a su hija con cuatro años: "Ella se lo olía"

Álvaro Muñoz Escassi está siendo uno de los concursantes de los que más se está hablando en 'MasterChef Celebrity'. La pareja de María José Suárez está muy centrado en todas las pruebas para superar así todos los retos a los que se enfrenta. Sin embargo, el programa no solo no está permitiendo ver cómo se desenvuelve en su faceta como cocinero. Y es que en alguna que otra ocasión hemos podido conocer aspectos de su vida personal, la que tiene tras las cámaras de televisión.

El hecho de que una prueba por equipos le haya hecho coincidir con Toñi Moreno nos ha permitido conocer cómo es Álvaro Muñoz Escassi como padre. La presentadora de televisión ha iniciado la conversación preguntándole al jinete "cuántos hijos tienes realmente". Álvaro Muñoz Escassi le ha dicho que dos. Pero Toñi ha querido centrarse en Anna Barrachina: "Pero la historia de la niña fue fuerte".

Álvaro Muñoz Escassi se abre en canal para hablar de su faceta como padre

En ese momento, Álvaro Muñoz Escassi se ha abierto en canal y ha contado cómo vivió el momento en el que se enteró de que la joven era su hija: "Sí, fue fuerte, sobre todo para la niña. Yo tenía 19 años cuando me convertí en padre de Anna. Ella se lo olía porque yo era como su padrino. Pero cuando ella tenía cuatro años, la madre me confiesa que sí, que es hija mía", continuaba explicándole a Toñi.

Sin embargo, hay algo que tiene claro. Y es que Álvaro Muñoz Escassi no puede hablar de la madre de su hija, ya que es algo que han hablado entre ellos: "Pero la madre no quiere que se diga nada (sobre su identidad) porque ya tiene su vida, no quiere destrozar su vida, y yo le obedezco, básicamente", declaraba tajante sin querer dar detalles sobre ella. Porque por supuesto, respeta su petición.

El jinete no puede ocultar su orgullo al hablar de Anna Barrachina

Toñi escuchaba atenta a su compañero y le preguntó si se arrepentía de algo. La respuesta de Escassi, entre lágrimas, no pudo ser más sincera: "Me arrepiento, porque el "padre" sabía que no era su hija y la niña no tuvo buen trato. Así fue la cosa que cuando ya le dijimos que era hija mía, ella se vino a vivir conmigo. Pero lo más complicado fue cuando me llama la prensa y me dicen que tienen dos noticias: que es mi novia o que es mi hija. Ese fue el momento en el que comencé a ser su padre de verdad".

Y para Álvaro Muñoz Escassi están siendo unos años increíbles, en los que está disfrutando de su hija mayor: "La disfruto mucho porque como es muy mayor, está mucho conmigo, hacemos mucha vida juntos de viajar, de salir, de entrar... Es muy amiga de Lara... Estoy muy orgulloso de mi hija. Me quedo con que tengo una hija perfecta y que estoy muy feliz".