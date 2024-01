Álvaro Muñoz Escassi, acusado por su versión "a medias" sobre cómo conoció a su hija

Álvaro Muñoz Escassi fue uno de los flamantes invitados a 'De viernes', el programa de Telecinco que está revolucionando el inicio del fin de semana. El jinete se sentó para hablar de su vida y sus amores. Por supuesto, no faltaron las alusiones tajantes a Lara Dibildos, madre de su hijo pequeño, y con quien mantiene una gran relación. No es la primera vez que se refiere a la historia de amor que les unió en su momento y, como ya es costumbre, no dudó en entonar el 'mea culpa' por el fracaso del romance. Sin embargo, no han sido sus declaraciones sobre la hija de Laura Valenzuela las que han generado malestar. A Mercedes Barrachina, madre de su hija mayor, Anna, no le ha sentado nada bien su versión sobre cómo conoció a la joven.

El jinete señala "los hilos de la madre" para explicar por qué no conoció antes a su hija

La reveladora entrevista de Álvaro Muñoz Escassi ha caído como un jarro de agua fría en la familia de su hija Anna Barrachina. Fue durante su paso por 'Masterchef Celebrity' cuando el jinete relevó por primera vez con pelos y señales cómo se enteró de que era padre. Una versión que ha vuelto a recordar en 'De viernes' ahondando en datos hasta ahora desconocidos. Sobre todo en lo relativo a la actitud de la madre de la joven, Mercedes Barrachina, para que no se desvelara la verdad. Algo que a ella no le ha hecho ninguna gracias, según explicaron en 'Fiesta'.

El actual novio de María José Suárez contó que se enteró de la existencia de su hija cuando esta tenía cuatro años y el 19. Tras enfrentar a Mercedes sobre este hecho, ella se lo reconoció. Inmediatamente después, Álvaro dejaba caer que si la verdad no había salido a la luz hasta hace poco fue por "los hilos" de esta. “Fui movido por los hilos de su madre. Yo sabiendo que ella era mi hija y ella pensando que yo era su padrino, era un sufrimiento que no soportaba”, se confesaba Álvaro. Una forma de referirse a este duro pasaje que ha dolido y mucho a la progenitora de Anna Barrachina.

El malestar de Mercedes Barrachina, madre de la hija de Álvaro Muñoz Escassi

“No entiende a cuento de qué vienen ahora estas declaraciones. Dice que 'fumando en pipa', que está contando la verdad a medias. No quiere 'cabrearse', porque las cosas no son como las está contando. Todo estaba aclarado después de los problemas que tuvo ella con su familia, que casi le cuesta la separación de su marido”, explicaban desde el programa de Telecinco presentado por Emma García. Y es que Mercedes Barrachina no comulga con que el ex de Lara Dibildos haya vuelto a reabrir, una vez más, este doloroso capítulo de su vida que ya le trajo consecuencias muy negativas en su momento. No solo a ella, sino a la propia Anna.

Mercedes y Álvaro Muñoz Escassi no mantienen en la actualidad ningún tipo de relación, ni buena ni mala. Ninguna. "Está incómoda con todo este tema. Y está muy pendiente. Podría acudir a la televisión a dar su versión sobre cómo se sucedieron las cosas si ve que su imagen se ve dañada. Lo que más le molesta es que la deje de manipuladora. A lo mejor sale a aclarar cosas que aún no se han contado”, puntualizaban desde el formato de Mediaset. Anna Barrachina, por su parte, si era consciente de que su padre iba a conceder unas declaraciones a 'De viernes'. Sin embargo, sus palabras también le han pillado fuera de juego. La joven espera que "explique las cosas bien o, por lo menos, lo intente", sentenciado en 'Fiesta'.