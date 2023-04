Álvaro Morte: "Es absurdo pensar que todo lo que te da la fama es bueno"

Es atractivo, educado, elegante, encantador, tiene don de palabra y de gentes y los trajes le sientan como un guante. Con este porte, no es de extrañar que Álvaro Morte (48) haya sido elegido por El Corte Inglés como imagen de la campaña primavera-verano de Emidio Tucci. El actor está feliz con este reconocimiento, aunque, siguiendo en su línea, no permite que el éxito se le suba a la cabeza. SEMANA mantuvo una charla con el protagonista de 'La casa de papel' sobre sus proyectos y su vida familiar.

PREGUNTA: ¿Qué ha supuesto para ti esta campaña?

RESPUESTA: Me crié en Bujalance, un pueblo de Córdoba, donde, de vez en cuando, había que acercarse a la capital para obtener algo especial que no tenías allí, y El Corte Inglés era una visita obligada. Por eso esta campaña ha partido de un lugar muy emocional. Cuando me lo propusieron, me acordé de mi padre con su corbata y su traje... Él siempre decía que la elegancia se ve en calzoncillos, pero tenía su traje de Emidio Tucci en el armario.

PR: ¿A quién llamaste primero para contárselo?

R: Mi padre ya no está y llamé a mi madre, a la que le hizo mucha ilusión.

PR: ¿Das mucha importancia al vestuario?

R: Cuando creo un personaje, mucha, aunque, en mi vida normal, voy tan a gusto con un vaquero y una camiseta. Y cuando tengo un evento, me pongo en manos de profesionales.

PR: Se ha empapelado España con tu imagen, ¿qué te dicen tus dos hijos y el resto de tu familia al verte en los anuncios?

R: Han pasado tantas cosas que lo que más valoro de mi familia es que si les digo que estamos los primeros en Netflix o que voy a ser la imagen de El Corte Inglés, me dicen: “Vale, pero ¿vas a venir en Navidad o no?”. Lo tienen asumido con una normalidad extraña que agradezco, porque me ayuda mucho.

PR: ¿Cómo concilia Álvaro Morte la vida familiar con la profesional?

R: Tengo un equipo maravilloso sin el que me sería imposible llevarlo adelante, pero este año, me he tomado un tiempo, porque llevaba muchos años sin parar de trabajar.

PR: ¿Cómo llevas la fama tras el gran éxito de 'La casa de papel'?

R: Es complicado, pero, tienes que tirar de sentido común y mirar con perspectiva. Llevo muchos años en esta profesión y el éxito me ha llegado hace relativamente poco. Entonces, recuerdas de dónde vienes y asumes que un día estás arriba, otro abajo y que lo interesante es el camino, no a dónde llegas.

PR: ¿Este éxito es compatible con hacer cosas normales?

R: Hay cosas que sí y otras, no. No puedo bañarme en una playa delante de todo el mundo, por ejemplo. El éxito me ha dado muchas cosas estupendas, pero sería absurdo pensar que todo es bueno. Todo tiene una cara A y B, y hay que valorar al máximo la primera y asumir que la otra viene con ello.

PR: Cuando estás agobiado ¿eres de los que vuelve a su tierra?

R: El problema es que no tengo tiempo. Lo que sí necesito es escapar de Madrid algunas veces. Si tengo la suerte de hacerlo con familia o amigos, fantástico. Y si salgo fuera de España, mejor. Volver al lugar de origen también es necesario y lo hago, pero me parece interesante no quedarme en mi zona de confort.

PR: ¿Qué has aprendido tras tantos años de profesión?

R: A saber qué es importante y qué no y a intentar vivir de una forma calmada.

PR: Ibas para ingeniero, ¿qué te queda de ello?

R: La forma de construir los personajes. Soy muy metódico. Sabiendo que la perfección no existe y que nunca la voy a conseguir, me divierte perseguirla.

PR: ¿Qué hobbies tienes?

R: Me gusta mucho la música, aporrear el piano y otros instrumentos. Y, últimamente, he descubierto el golf, que me parece muy mindfulness y es liberador de la carga mental que puedas tener. Un actor difícilmente deja de currar durante las 24 horas del día.

PR: ¿Proyectos a la vista?

R: Acabo de rodar una película de producción americana en Italia, titulada ‘Immaculate’, y tengo varios proyectos, pero aún no puedo decir nada. En cuanto a mi compañía teatral, tenemos un proyecto para reactivarla, ya que paramos debido a la pandemia.