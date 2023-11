El portazo de Álvaro de Luna a quienes critican su relación con Laura Escanes

El cantante ha respondido un comentario a una persona que consideraba que no había agradecido una parte de su éxito a su ex.

En plena resaca de emociones por lo vivido en Los 40 Music Awards, Álvaro de Luna ha hablado. El intérprete de ‘Juramento eterno de sal’ ganó el premio a la ‘Mejor Canción 2023’ por su tema ‘Todo contigo’, inspirado en su historia de amor con Laura Escanes. Un logro que ha festejado por todo lo alto también en redes sociales, donde ha hecho referencia a su ex para dar el portazo definitivo a quienes creen que existe una mala relación entre ellos.

Con un carrusel de imágenes del gran día en el WiZink Center de Madrid, Álvaro de Luna ha abierto su corazón para hablar del tema que le ha llevado al estrellato: “TODO CONTIGO. Ganadora de la MEJOR CANCIÓN 2023. Aunque para mí es mucho más que eso. Es nuestra historia, es la vuestra. Es una canción que me ha hecho reír y llorar a partes iguales. Una canción escrita desde el corazón. Una canción honesta que habla de todas las sensaciones y escenarios que mi mente se inventó para nosotros”, ha explicado en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la fugaz historia de amor que protagonizó con la ex de Risto Mejide.

Aunque con este post el sevillano ha intentado tener muy presente a la catalana, hay quienes consideran que no le ha agradecido lo suficiente la repercusión que ha tenido gracias a ella. Tanto es así, que un usuario de la plataforma se lo ha recriminado: “También podrías dedicar unas palabras a Laura Escanes. No estaría de más independientemente de lo que haya pasado entre vosotros”. Unas palabras a las que el artista ha respondido tajante: “Ahí están. Solo tienes que leer no mirar”.

La reacción de Laura Escanes al logro de Álvaro de Luna

De esta manera, Álvaro ha dejado entrever que una parte de su publicación va dedicada a la creadora de contenido y al romance que mantuvo con ella, fruto del cual nació ‘Todo contigo’. Aunque han pasado semanas desde que se dio a conocer su ruptura, entre ambos existe un respeto mutuo del que han dejado constancia en sus respectivas redes sociales. Sin ir más lejos, cuando Laura vio que su ex había ganado el premio de Los 40 Music Awards, no tuvo reparo en publicar un tweet en el que expresaba su alegría por el galardón.

Pero lo cierto es que ni Álvaro ni Laura se siguen en redes sociales. Pese a haber formado el que parecía ser uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, ambos optaban por tomar caminos separados y, por ahora, su noviazgo no parece que vaya a tener opción de retorno. Mientras que el músico está plenamente centrado en su trayectoria profesional, Escanes hace lo propio dentro del universo 2.0, donde incluso ha aprovechado para lanzar una pulla al sevillano al entonar la letra de la canción ‘2 extraños’ de Aitana.