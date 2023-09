Álvaro de Luna se ha convertido en uno de los personajes del momento. El cantante no solo está triunfando a nivel profesional, sino también en el ámbito personal y sentimental de la mano de Laura Escanes. Está a punto de cumplirse un año desde que el intérprete de ‘Todo contigo’ y la influencer cruzaron miradas por primera vez, probablemente sin llegar a imaginar que más tarde se convertirían en uno de los tándem más consolidados del panorama nacional. Es por ello que el cantante se ha convertido en el último invitado de ‘La Resistencia’, programa al que ha acudido para promocionar su último disco, ‘Uno’, que ha salido hoy mismo a la luz.

Ha sido en torno a la 01:00 de la madrugada cuando Álvaro de Luna ha acaparado la primera plana del plató de Movistar Plus+ con cierta timidez. El joven ha hecho gala de su simpatía para someterse a las preguntas de David Broncano, entre las que estaban dos que siempre llaman especialmente la atención. El presentador tiene por costumbre preguntar a sus invitados por el dinero que tienen en su cuenta bancaria y por las relaciones sexuales que han mantenido en el último mes. Dos cuestiones a las que el artista ha respondido sin titubeos.

Álvaro de Luna saca su lado más íntimo

En primer lugar, Álvaro ha tenido que responder a la pregunta del dinero. Teniendo en cuenta que no ha dejado de viajar para dar conciertos, el joven ha aclarado que le va “bien” a nivel económico. No obstante, no ha querido dar más detalles exactos, lo que ha hecho que a Broncano no le quede más remedio que pasar a la segunda parte.

En cuanto a las relaciones sexuales, el cantante ha confesado que tiene “bastantes”: “Treinta por ejemplo, en los últimos 30 días. A veces hay días que no, y otras veces hay desayuno, merienda, almuerzo…”, ha revelado. Una confesión con la que tanto el presentador como sus compañeros e incluso los padres del joven han quedado muy sorprendidos y que demuestra que su romance con Laura Escanes va viento en popa. Algo de lo que ambos dejan constancia siempre que tienen oportunidad en sus redes sociales e incluso en conciertos como el que tuvo lugar en el festival Zevra, en el cual el sevillano invitó a su novia a que subiera al escenario para cantar junto a él ‘Todo contigo’.