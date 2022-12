Mario Vargas Llosa lleva unos días instalado en su casa del centro de Madrid. Desde allí está viviendo todo revuelo mediático que ha provocado el anuncio de su ruptura de Isabel Preysler. Aún así, se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano y está centrado en la escritura de su última novela. Su hijo, Álvaro, ha querido contar todo sobre cómo se encuentra su padre tras la ruptura. Lo ha hecho cuando ha llegado desde Nueva York, donde se ha reencontrado con parte de su familia.

«Mi padre está fantástico. Está terminando su última novela y está dándoles los últimos toques a su discurso de su último ingreso a la academia francesa en febrero. Es un altísimo honor que le ha concedido esta institución», ha contado el hijo de Mario Vargas Llosa a su llegada al piso donde está disfrutando de algunos ratitos con su padre.

Va a ser la primera Navidad que pasa sin estar al lado de la socialité, por lo que serán unas fiestas muy diferentes. Antes solía viajar a Miami junto a ella para ver de cerca el reencuentro de Isabel con sus hijos. Álvaro ha preferido no revelar el destino en el que su padre dará la bienvenida al nuevo año: «Pues es un secreto. Con suerte, soy periodista», ha declarado rotundo sin querer dar más detalles.

El hijo de Mario Vargas Llosa desvela cómo está su padre

Vídeo: Europa Press.

Pero sí ha querido decir que el lugar en el que estará su padre estará libre de prensa: «Mi padre con suerte pasará estos días en un lugar donde no habrá amigos de la prensa y esto lo digo con cariño porque yo he sido periodista desde los 14 años entre otras cosas así que nada». Lo que sí ha contado es cuáles han sido sus planes para estos días de fiesta: «Yo vengo de Nueva York de pasar Navidad con mis hijos y voy a Francia donde me espera mi pareja». Mostrando una vez su simpatía ha despedido a la prensa de la manera más cariñosa: «Les agradezco mucho, les deseo un feliz año y mucha suerte en 2023».

Sus hijos están felices por la ruptura

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han puesto fin a su relación de casi 8 años, una ruptura que, según ha podido saber SEMANA, ha alegrado a la familia del escritor. Sus hijos no aprobaban su historia de amor y optaron por tomar distancia respecto a la Reina de Corazones. «La querían lejos de su padre», dicen a esta revista. Por ello, apoyan al peruano, quien se ha refugiado en su céntrico piso de Madrid, en el cual tiene espacio más que de sobra tanto para él como para sus enseres. Precisamente ahí fue el lugar al que regresó este verano tras una gran crisis con Isabel, el mismo piso en el que ahora reside.