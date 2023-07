Álvaro Falcó ha recibido la peor de las noticias. Su madre, Marta Chávarri, ha aparecido muerta en su casa este viernes a causa de un infarto cerebral. Ha sido hallada muerta por su asitenta, que no ha dudado en llamar rápidamente a la hermana de la que fuera marquesa de Cubas. Esta se ha puesto en contacto con los servicios de emergencia, que al trasladarse al domicilio no ha podido hacer nada por su vida. Su único hijo no ha tardado en llegar al domicilio durante la mañana de este viernes.

Uno de los primeros en acudir a casa de Marta ha sido su hijo, Álvaro Falcó, que no ha sido capaz de responder al pésame que le ha dado la prensa en su reaparición. Salía de casa de su madre a toda prisa, dejando atrás a su mujer, Isabelle Junot, y queriendo llegar rápidamente al coche que los estaba esperando. Oculto bajo sus gafas de sol, el joven ha regresado a la casa que comparte con su mujer para llorar la muerte de su madre.

No había constancia de que Marta Chávarri sufriera ninguna enfermedad, por lo que su cuerpo será sometido a una autopsia para conocer la razón principal de su muerte. Para Marta estaba siendo una época increíble, ya que estaba disfrutando al máximo su faceta como abuela de la pequeña Philippa. Su vida se desarrollaba desde hace años desde la discreción, pero reapareció públicamente en la boda de su hijo, que se celebró en abril de 2022.

La noticia de su muerte llega apenas unas semanas después de que Marta Chávarri se convirtiera en abuela por primera vez. Su único hijo, Álvaro Falcó, se convirtió en padre hace apenas un mes de su hija, Philippa, fruto de su matrimonio con Isabelle Junot. Por el momento, ni Álvaro ni Isabelle han hecho mención en sus respectivas redes sociales sobre este duro golpe que han recibido.

El matrimonio ha tenido que dejar en casa a la pequeña Philippa, seguramente con alguien del servicio o algún familiar, que tiene apenas un mes, para que ellos se dirigieran a casa de la madre de Álvaro, donde ha sido encontrada muerta con la asistenta. Ahora quedan unos días muy duros, en los que tendrán que dar el último adiós a Marta Chávarri, que desde hacía un mes pasaba por una gran etapa personal.