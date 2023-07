Álvaro de Luna y el triple ¿tirito? a Risto Mejide

Es innegable que están enamorados. Álvaro de Luna y Laura Escanes dejaban sin palabras a los asistentes del concierto de Cullera (Valencia) que ofreció el artista. Y es que el cantante subió al escenario a su pareja, a quien le escribió la canción 'Todo contigo', la cual cantaron juntos y cuyo vídeo el hispalense compartió con una declaración de amor capaz de erizar el vello a cualquiera, tanto que fueron tendencia durante unas horas. Cargado de sentimiento, el joven ha conseguido a través de las letras transmitir todo lo que siente hacia la influencer. Eso sí, en su mensaje llegaba a repetir hasta en tres ocasiones una frase que Risto y Laura se dedicaban durante su matrimonio, de hecho, se convirtió casi en la marca de la pareja.

El post de Álvaro de Luna a Laura Escanes

Hablamos de "toelrato", un hashtag con el que se prometían amor eterno. Pero, ¿qué ha dicho Álvaro de Luna para que se repare en este hecho? El cantante ha explicado qué le despierta Laura Escanes tras sus primeros meses juntos, una relación que comenzó poco después de que ella y Risto Mejide anunciaran su separación en sus redes sociales. Ahora, casi un año después de todo, Álvaro le agradece lo bonito que ha llegado a su vida tras coincidir con ella, una historia de amor de la que ambos presumen y que cada vez está más presente en el universo 2.0.

"Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato. Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas", escribe. A pesar de que no repite ninguna palabra en su romántico post, sí lo hace con "todo el rato", una broma que ella y Risto utilizaron tanto durante su relación como en su extinto matrimonio, lo que ha dejado impactado a muchos. No había imagen en la que no lo incluyeran, siendo ahora Álvaro de Luna el que ha elegido esa palabra para hablar de Laura.

"Desde que empezamos la relación utilizamos esta palabra. Era una manera de decir que íbamos a estar juntos toda la vida. Ya es una muletilla", dijo Laura Escanes hace algunos años. Entonces nada hacía presagiar que ella y Risto romperían su historia de amor, la cual llegó tras cinco años casados y una niña en común. Mucho menos que en poco tiempo se enamoraría de nuevo.