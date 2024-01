Álvaro de Luna y sus significativos movimientos en Twitter tras su 'Shakirazo'

Álvaro de Luna (30 años) se ha convertido en tendencia. ¿El motivo? La ristra de ataques contra Laura Escanes (27 años) en su último tema musical, 'Suerte'. Dolida y decepcionada por esta letra que le deja en mal lugar, la influencer no tardaba en reaccionar. Disparaba contra él, aunque con la elegancia que caracteriza a la joven catalana. Horas después el artista ha buceado en la Red, en concreto, en Twitter, donde ha dejado rastro de su opinión.

Álvaro de Luna, comparado con Shakira tras el lanzamiento de 'Suerte'

De cómo muchos usuarios le comparan con Shakira, pues ella también contó con todo lujo de detalles su ruptura con Piqué. Aunque lo ha hecho en varias canciones, una de ellas ha dejado más impronta en sus seguidores. Nos referimos a la que cantó con Bizarrap, ‘Music Sessions, Vol. 53′, la cual se lanzó hace un año y ha conseguido cifras históricas. Lejos de sentirse ofendido, Álvaro de Luna ha dado varios likes a los comentarios de usuarios que le comparan con ella.

"Pues Álvaro de Luna se ha marcado un Bizarrap Session sin hacer colaboración con él" o "Álvaro no necesita a Bizarrap porque se basta solo" son solo algunos de los mensajes que le han hecho reaccionar. Al igual que a Laura Escanes, que ha agradecido el cariño brindado en las últimas horas. Ella, al igual que sus followers, han escuchado esta canción que ha logrado acumular casi 100.000 visualizaciones en un solo día. Tras analizar todos los zascas y detalles que da de su extinto noviazgo, la prescriptora de moda escribe: "Dice más cómo te vas que cómo llegas". Poco después ha escrito en la plataforma de Meta, donde cada vez rostros conocidos se confiesan de forma más asidua. "Con lo tranquilita que yo estaba", decía Laura.

Laura Escanes no falta a la verdad. Desde el pasado mes de octubre, fecha en la que rompieron, ella apenas ha hablado de su historia de desamor. Se limitó a decir que se quedaba con todo lo bonito y una amistad preciosa, un vínculo que por supuesto ha saltado por los aires con el lanzamiento de 'Suerte'. Pero, ¿qué dice la letra de esta canción que tanto revuelo ha generado en redes como Twitter? "Yo quise todo contigo. Y tu quisiste dolerlo", "Tu quisiste matar lo que creí que sería eterno", "Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", "Pa’ ti no tengo tiempo" o "Yo te quise pa’ siempre. Pero tú no lo veías" son solo algunos ejemplos.

La reflexión de Laura Escanes que pudo enfadar a Álvaro de Luna

"Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo... 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí. Como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta. Huye de mi vida para no complicársela. Porque es mucha carga y no le corresponde o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada... yo qué sé. Y lo entiendo"