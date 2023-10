Álvaro de Luna: su primera reacción tras su ruptura con Laura Escanes

Álvaro de Luna y Laura Escanes llevan horas siendo personajes de actualidad después de conocerse que han roto su relación. Por el momento, ni el cantante ni la 'influencer' han confirmado ni desmentido la noticia. Lo que sí han demostrado a través de las redes sociales es nomalidad. Laura está viviendo un día increíble, ya que estrena 'La Travessa', donde ejercerá como presentadora. Hay que recordar que ha estado todo el verano grabando las entregas. Por su parte, el cantante ha estado de gira por Italia.

Este pasado 29 de octubre ha actuado precisamente en Milán, en Santería Toscana, donde como no podía ser otra manera, ha cantado 'Todo contigo', el tema que escribió a Laura Escanes. Y Álvaro de Luna no ha mostrado ni sentimientos malos ni buenos al cantarla. Ha preferido hacer como si nada y lo ha dado todo cantado este letra tan especial. "Ya no me siento perdido, saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo se lo dejo al destino. Te lo repito que yo quiero todo", ha cantado saltando y con una sonrisa en su rostro.

Álvaro de Luna lo da todo cantando 'Todo contigo', la canción de Laura Escanes

Como profesional que es, Álvaro ha tomado la decisión de dejar sus problemas personales a un lado cuando se sube a un escenario. De hecho, lo ha dado todo como es costumbre en él. La oportunidad que le ha dado la vida de llevar su música fuera de España es maravillosa y no piensa desaprovecharlo. A pesar de que está viviendo un momento complicado, Álvaro ha optado por cantar la canción que le escribió a la 'influencer' como si nada hubiera pasado.

Pero su paso por Italia ha terminado. Milán ha sido la última ciudad en la que lo hemos visto cantar antes de volver a subirse a un escenario el próximo mes de febrero. El próximo 9 de febrero, Álvaro de Luna retoma la gira, pero ya por España. El primer sitio será Valencia, unos días después llegará el turno de Málaga y el 16 de febrero, lo hará en Sevilla, su ciudad natal. Hasta el mes de febrero, el cantante podrá tomarse, estamos seguros, unos días de descanso, tan necesarios ahora que atraviesa por un momento personal delicado.

Ahora el cantante tendrá unos días para desconectar después de tanto trabajo

Se entiende esto como la primera reacción de Álvaro de Luna tras conocerse que ha roto con Laura Escanes. La 'influencer', por su parte, compartía un enigmático mensaje hace apenas unas horas. Y es que compartía un emoticono en forma de corazón grande en color rosa. Pero no solo eso, Laura compartió en sus stories lo que hizo en una fiesta: se realizó un tatuaje en un brazo, del cual, todavía, no ha mostrado el resultado final, y luego se la ve bailando y disfrutando en compañía de varias amigas e influencers en el cumpleaños de Marta Díaz.

Este comportamiento está generando curiosidad entre sus seguidores, quienes comienzan a preguntarse sobre el significado del corazón grande que ha compartido Laura. Y es que, lejos de responder a alguna pregunta de alguien, ella lo ha compartido de forma espontánea, muy poco tiempo después de que se haya hecho pública su situación sentimental actual.

Laura Escanes compartió un emoticono en forma de corazón