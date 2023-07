Álvaro de Luna y Laura Escanes están viviendo uno de los veranos más increíbles de su vida. Aunque los compromisos profesionales de ambos no les permite pasar todo el tiempo que quisieran juntos, lo cierto es que tratan de encontrar los huecos para verse y disfrutar en pareja. Después de haber pasado unos días de vacaciones en Menorca, el destino de vacaciones favorito de la 'influencer', ambos han vuelto al trabajo. Este pasado domingo, él tenía que cumplir con un concierto en Cullera, Valencia, pero hasta allí viajó Laura Escanes para verlo.

Sin embargo, no se podía imaginar lo que iba a pasar. Y es que en el momento que cantó la canción que le escribió a su chica, 'Todo contigo', Álvaro de Luna no dudó en llamarla para que estuviera con él en el escenario en el momento de cantarla. Laura aceptó la invitación e incluso se anima a cantar la letra junto a él. El vídeo que ha subido el cantante termina con un beso.

Vídeo: Europa Press.

El sevillano no ha dudado en publicar el vídeo del momento junto a una declaración de amor que ha sido de lo más inesperada, ya que no es muy de mostrar sentimientos públicamente. Sin embargo, la ocasión lo merecía y le ha escrito: "De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón", ha empezado diciendo.

Y solo espera que esta historia de amor sea para siempre: "Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato".

Cantaron juntos la canción que él le dedica a ella

Álvaro de Luna no puede estar más orgulloso de la persona que tiene al lado y ha querido gritarlo a los cuatro vientos: "Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma". No hay duda de que esta historia de amor va a seguir dándonos momentos maravillosos.