Álvaro de los Santos lleva trabajando duro desde los 16 años. Ha hecho radio, televisión, y cada aparición suya en TVE genera ilusión y deseo a partes iguales… porque es el rostro del sorteo de la ONCE. A sus 48 años, el presentador cree que ahora también ha llegado el momento de hacer realidad otro de sus sueños: ser actor. Desde luego no le falta encanto. Ni atractivo. Con su parecido con George Clooney podría hacer perfectamente de galán, pero si le dejan elegir, él preferiría hacer reír, como su ídolo, Jerry Lewis.

George Clooney revoluciona Madrid, ¿qué hace el actor aquí?

“Siempre quise ser actor, pero mi madre no quería que me dedicara a ese mundo y le hice caso. Como se me da muy bien lo de comunicar estudié Periodismo, aunque nunca olvidé la interpretación y siempre tuve esa espinita… Con 16 años estuve haciendo radio y luego me pasé a la tele. La primera vez que me puse delante de una cámara, en Arganda TV, sentí terror y justo antes de salir, la directora me dijo: ‘Cómetelos’. Y todo salió bien, de hecho, me di cuenta de que eso me encantaba. También estuve dos años en Telefónica, en Marketing y Comunicación, y lo dejé para lanzarme a la aventura e ir a un canal que empezaba, Onda 6″, comienza a relatar Álvaro de los Santos, que se ha citado con SEMANA para hablarnos de sus inquietudes y también de su hijo, quien triunfa en el musical de ‘Billy Elliot‘.