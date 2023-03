Aluvión de críticas contra una invitada a los Premios Oscar: roba toda la visión al público con su vestido

Debería haber reglas no escritas. Esto es lo que han debido pensar los invitados que, por suerte o por desgracia, se han tenido que sentar detrás de Temps. La artista ha escogido un vestido de tul con velo incluido que si bien ha sido arriesgado estilísticamente hablando, lo cierto es que ha supuesto un verdadero problema. No para ella, pero sí para los asistentes que por su look se han perdido parte de la gala de los Premios Oscar. Tildada de "egoísta", entre otros improperios, por no tener en cuenta este detalle, la cantante se ha convertido en objeto de críticas en redes sociales. Así lo demuestran los tweets que hemos rescatado a continuación.

En ellos, se hace mención a lo difícil que ha sido para las personas que estaban invitadas disfrutar de lo que estaba pasando en el escenario. A diferencia del resto del público, quien estaba sentado detrás de Temps, apenas ha tenido campo de visión. Aunque ella parecía estar orgullosa y paseaba pletórica su vestido por la red carpet, poco después el diseño escogido se convertía en un impedimento para aquellos que como ella querían ver una gala que hará historia.

Cabe señalar que para ella tampoco parecía demasiado cómodo. Un enorme volante que bordeaba su cabeza impedía que pudiera andar con soltura, ya que a ella también le restaba visión, al igual que la enorme cola del vestido, la cual no dejaba que pudiera caminar en condiciones. En varias ocasiones ha necesitado ayuda, hecho que se ha hecho evidente en imágenes como la que te ofrecemos a continuación. Una persona intentaba facilitarle el paseíllo frente a los fotógrafos, no obstante, parece que nadie le ha llamado la atención durante la gala para avisarle de lo que estaba sucediendo con su vestido. Objeto de meme, la artista puede que la próxima vez se replantee pros y contras de una pieza que, sin querer, puede arruinarte la noche. A ti o al resto de invitados.

Lo que sí ha tratado de cuidar es que la raja de su vestido no dejaba al descubierto zonas íntimas. Teniendo sumo cuidado, ha estado todo el rato pendiente de ello, lo que ha evitado otro momento incómodo en una misma noche.