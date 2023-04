Aluvión de apoyos a favor de Alba Carrillo tras ser despedida de Mediaset

Mediaset ha prescindido de Alba Carrillo como colaboradora de televisión. Su nombre y sus contenidos están vetados, por lo que se ha tomado la drástica decisión de no contar con ella más. Puestos en contacto con ella, ha preferido no aclarar lo sucedido, aunque esta revista sabe todos los detalles por los que Alba no hablará a un plató de Telecinco de momento. Justo después de confirmarse la noticia han sido muchos los que han defendido a la modelo, quienes esperan que la cadena reflexione acerca de su vuelta. Solo googleando su nombre nos percatamos del impacto que tenía Alba en la audiencia.

"Sin Alba eso no merece la pena", "Vetar a Alba Carrillo es prescindir a una de las mejores colaboradoras", "No lo entiendo, creo que no están sabiendo aprovechar su tirón" o "No tiene ningún sentido lo que han hecho con ella" son solo algunos de los comentarios que nombran a la tertuliana, eso sí, todos de espectadores y ninguno de famosos. Al menos de momento. Ella parece no estar del todo cómoda al hablar de la inesperada determinación de Mediaset, donde con algún tira y afloja llevaba varios años trabajando en un plató. Si bien en momentos puntuales ella misma decidió tomarse un descanso y alejarse de la televisión, en esta ocasión no ha podido decidir. No querían a Alba y ella ha tenido que acatarlo sin ninguna opción. Ahora son muchos los que quieren saber si esto es definitivo, una duda sobre la que ni ella ni la cadena se ha pronunciado todavía.

En los últimos meses ha estado tanto en 'Fiesta' como en 'Ya es mediodía', pero sus polémicas no han terminado de convencer a la cúpula. Tampoco que tuviera denunciada a productora de la misma. Carrillo ha sido incluida en la (cada vez más larga) lista de personajes vetados en los contenidos de la cadena y, por ello, Unicorn se ha visto obligada muy a su pesar a finalizar el compromiso contractual que tenía con ella. Ahora no le queda más remedio que alejarse y probar suerte en otros sectores o quién sabe si cadenas.

La maniquí no siempre ha tenido buen rollo con los diferentes programas de televisión. Ha trabajado mano a mano con Sonsoles Ónega, con quien por cierto se llevaba de maravilla y en otros momentos con Jorge Javier Vázquez, con el que ha tenido más de un problema públicamente. Siempre se ha sabido adaptar a las circunstancias, pero ahora deberá de reinventarse y buscar otras vías que le permitan continuar con su nivel de vida.

No es el único despido que se ha producido en Mediaset últimamente. A esto se suma otros como Marta Riesco, a quien despidieron hace unas semanas al incorporarse de su baja laboral. Justo su nombre ocupaba presuntamente la lista de personajes vetados, algo que ha sucedido al igual con Alba Carrillo.