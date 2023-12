Alonso Caparrós revela la postura que va a tomar Eugenia Martínez de Irujo tras la entrevista de Fran Rivera

Vídeo: EUROPA PRESS.

Alonso Caparrós no se ha querido perder el concierto de Carlos Rivera en 'Christmas by Starlite', que se celebró el pasado martes en Madrid. El colaborador de televisión, que acudió en compañía de su mujer, Angélica Delgado, está viviendo una nueva etapa profesional desde hace unos meses. De hecho, no puede estar más feliz en 'Espejo Público', programa con el que colabora desde el final de 'Sálvame'. Allí coincide precisamente con Gema López. A pesar de todo, no ha sido un gran año para él y no lo niega. ¡Dale al play para escuchar todo lo que ha dicho!

El colaborador de televisión está muy al tanto de la toda la actualidad de la crónica social y cuando le preguntan por algunos temas de interés, no duda en contestar. Alonso Caparrós toma partido por las polémicas familiares que hay tras las demoledoras palabras de Ángel Cristo Jr. y Fran Rivera. En esta última, siente compasión precisamente por Eugenia Martínez de Irujo. Sobre ella revela la postura que podría tomar la hija de la duquesa de Alba: "Yo creo que no va a hacer nada y no va a decir nada. Sobre todo por el bien de su hija. Creo que es mejor dejarlo pasar y correr un tupido velo, por el bien , yo lo poco que sé", ha declarado rotundo.

Alonso Caparrós posa con su mujer en 'Christmas by Starlite' en Madrid

Parece que Alonso Caparrós tiene clara la postura que tomará la hija de la duquesa de Alba en estas circunstancias. Y es que no entiende muy bien a qué viene ahora la entrevista de Fran Rivera: "A ver qué va a pasar con Fran Rivera, que se acaba de meter en otro jaleo. Esa va a dar que hablar. La gran pregunta es por qué lo ha hecho, teniendo en cuenta cómo ha quedado Cayetana, la hija. Ha quedado totalmente expuesta y no sé si eso era algo que Fran había previsto. Estoy convencido que Fran habrá pensado, voy hacer esa entrevista, sé lo que ocurre luego, puede aparecer mi hermano. Pero este exposición de Cayetana que es mayor de edad y ya se le puede ir a preguntar, no sé si ha medido las consecuencias", reconoce Alonso Caparrós.

Dejando a un lado las polémicas, el colaborador de televisión ha disfrutado de un concierto de Carlos Rivera, donde se ha reencontrado con otros rostros conocidos. No se han querido perder este concierto David Summers o Marta Fernández, que fueron algunos de los que pasaron por el photocall para posar antes de disfrutar de este evento. 'Christmas by Starlite' ha ofrecido ya conciertos únicos de artistas internacionales como Rod Stewart (que fue el pasado jueves 14 de diciembre), Sting (que tuvo lugar el pasado viernes 15 de diciembre), Ricky Martin (sábado 16 de diciembre), Manuel Turizo (domingo 17 de diciembre), Lola Índigo (lunes 18 de diciembre), Carlos Rivera (este pasado martes 19 de diciembre) o Sebastián Yatra (que tendrá lugar miércoles 20 de diciembre). Una oportunidad sin precedentes para disfrutar en directo de estrellas mundiales más cerca que nunca.