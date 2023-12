Alonso Caparrós, preocupado por la salud de su padre

Alonso Caparrós está viviendo unas Navidades de lo más especiales. Eso sí, sigue al frente de sus colaboraciones en televisión, que compagina con los días de celebración durante las fiestas. Él mismo asegura que está "fenomenal". Sin embargo, hay ciertos aspectos de su vida que le gustaría que fueran diferentes y que le mantienen preocupado en esta época del año.

Una de esas preocupaciones tiene que ver con su hijo Andrés, que ha tomado una decisión con la que su padre y su madre no están 100% de acuerdo. Y es que se ha ido a Australia para buscarse su vida allí: "Me hubiera gustado haber dicho dos cosas que le ponen a mi vida un toque de preocupación. Una es que mi hijo se está buscando su vida y se ha ido a Australia en plan aventura. Estoy un poco asustado. Y otro es que han aparecido pequeños problemas de salud de mi padre. Y eso me tiene tocadillo", ha empezado diciendo Alonso Caparrós.

Alonso Caparrós tiene dos preocupaciones durante las fiestas de Navidad

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que el colaborador de televisión haya expresado la preocupación que siente ha hecho que sus compañeros le hayan preguntado acerca de ambas cosas. Alonso no ha dudado en explicarse. "Primero está lo de Andrés, que está bien, pero ha tomado su propia decisión. Se ha ido a Australia buscando su camino. Se ha querido ir para buscar su camino. Quiere tirar solo, pero es lejos. Tengo ese temor", revela.

Y su padre, Andrés Caparrós, le tiene preocupado por algunos problemas de salud: "Mi padre cumple 80 años. Le han surgido algunas complicaciones de salud y siempre eso te preocupa, te pone en alerta y te pone mal. Entonces es más importante que el dinero muchas veces esas cosas que no son tangibles y que son de las que depende tu felicidad y tu calma", ha dicho emocionado.

Eso sí, Alonso Caparrós ha preferido no desvelar los problemas de salud de su padre, dejándolos en la más estricta intimidad. Aún así, el colaborador de televisión está intentando exprimir al máximo los días de Navidad con su familia.

El colaborador de televisión, en un gran momento profesional y personal

Alonso Caparrós ha conseguido encontrar un nuevo plan laboral tras el fin de 'Sálvame'. Ahora se encuentra colaborando con 'Espejo Público', un nuevo reto que está disfrutando al máximo. Sin embargo, el fin del programa de Telecinco lo vivió con "tristeza, con mucha tristeza". El hecho de que disfrute su faceta como colaborador en televisión le ha hecho encontrar una alternativa muy pronto: "Me encanta mi trabajo y creo que he sido muy afortunado de formar parte de un programa tan importante en lo que es la historia de la televisión. Luego estoy muy agradecido tanto a La Fábrica de la Tele como a Mediaset porque me han ayudado a salvarme", desveló hace meses. Para él, el espacio de las tardes de Telecinco "fue un punto de partida para reconstruirme a mí mismo".