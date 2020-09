Angélica Delgado, mujer de Alonso Caparrós, quiso sorprender al presentador durante su entrevista en un programa de Canal Sur

Alonso Caparrós ha sido uno de los invitados al programa ‘Un año de tu vida’, en Canal Sur. Han hecho un repaso por los presentadores más exitosos de la década de los noventa e inevitablemente Caparrós no podía faltar. Aún así, él se ha llevado otro tipo de sorpresa más personal después de que su mujer, Angélica Delgado, ha querido formar parte del vídeo que ha hecho repaso por la vida tanto profesional como personal de Alonso. Y es que Angélica ha sido uno de los pilares fundamentales para que el presentador superara sus problemas de adicción. Su mujer siempre ha querido estar a su lado y en esta ocasión también. Aunque de manera virtual, ha querido mandarle un mensaje,

Angélica Delgado ha sido un gran apoyo para Caparrós

La mujer de Alonso quiso estar presente en el vídeo del repaso del presentador y dijo lo siguiente: «Después de tantos años viviendo en una cuerda floja creo que Alonso demuestra que es posible, que uno se puede reconstruir y que no hace falta ser el de antes sino renovarse, pegar las piececitas rotas y salen jarrones preciosos«, comienza diciendo en referencia a los problemas de adicción que él mismo desveló y que logró superar con mucho trabajo y esfuerzo.

Angélica Delgado ha hablado con mucho orgullo de cómo su marido ha logrado superar las adicciones y se ha convertido en una nueva persona: «No hay más que verle. Es la persona con más capacidad para sobreponerse y reconstruirse que he conocido en mi vida. Le admiro mucho«, ha dicho visiblemente emocionada al recordar cómo han sido aquellos años que quieren olvidar.

La emoción de Alonso tras ver a su mujer en el vídeo

Por su parte, Alonso Caparrós no ha podido evitar las lágrimas y emocionarse al ver a su pareja en un programa de televisión, algo que no es muy habitual en ella. Con los ojos repletos de lágrimas y la voz entrecortada, el presentador ha confesado que «la parte que más me ha emocionado, aunque ha sido todo, ha sido la parte de mi mujer», ha comenzado diciendo. Y ha añadido lo siguiente: «Ha sido una sorpresa por encontrármela ahí sin que me haya dicho nada. Angélica ha sido el ángel que ha aparecido en mi vida y que me ha salvado, sin ninguna duda», ha sentenciado sobre la relación que tiene con su mujer.

Durante estos últimos meses, Alonso Caparrós ha contado en multitud de ocasiones sus problemas con las drogas. Si hubo un tiempo en el que no quería hablar de ese tema, algo normal por otra parte, ahora quiere compartir su experiencia y el sufrimiento que le ha dado para concienciar así a los demás sobre estos problemas y todo lo que pueden acarrear.

[Fotos: Redes Sociales y Televisión]