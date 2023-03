Alonso Caparrós, desolado tras la muerte de un amigo

Alonso Caparrós está afrontando una etapa complicada en lo personal y lo económico. El colaborador de 'Sálvame' ha visto como en la misma semana perdía a un amigo cercano, del que se tenía que despedir, y hacer frente a un problema económico con el que no contaba. En el programa de esta tarde, mientras exponía la situación, no ha podido evitar emocionarse y sentir todo el cariño que le brindaban. Sabe que "todo tiene solución", pero el momento que atraviesa no es el más fácil, "me emociono y no puedo evitarlo". Ante estas palabras su compañera Belén Esteban le daba ánimos recordándole por todo lo que había pasado y la fortaleza que eso le daba. "Hemos salido de algo tan duro que, menos con la muerte, con todo puedes luchar", le recordaba.

En todo este proceso está muy bien acompañado de su familia, especialmente de su hijo Andrés. A él le ha dedicado su última publicación hace tan solo un día. Un agradecimiento que hacia extensible a su hija Claudia, su pareja Angélica y a todos los que habían dedicado un solo minuto de su tiempo en preocuparse por su estado. "Todos perdemos a seres queridos y todos tenemos que atender imprevistos pero seguimos adelante", reconocía ante las últimas informaciones. Siente que se encuentra en un punto de aprendizaje, unos sucesos que le están ayudando a "cultivar cosas como la paciencia y la aceptación". En la fotografía que puedes ver en la parte superior se nota el cariño que padre e hijo se profesan. Ambos observan muy atentos una de las pulseras que lleva el joven, dejando un momento hermoso para inmortalizar.

Fue Gema López, su compañera en el plató de Telecinco, la que días antes trasladaba cómo se había sacudido su día a día. Recibir estos varapalos le han situado en un momento complicado y por eso no quería comunicarlo él mismo. No pudo, por lo mismo, reprimir las lágrimas y derrumbarse en directo ante la atenta mirada de los presentes. Todo se ha precipitado tras ver como el tema económico se veía también afectado de lleno. Sin entrar a dar detalles de qué podría suceder, sí explicaban que se debe a unas cuentas fallidas anteriores: "No le ha salido bien y tiene que hacer frente a unos pagos que vienen de historias pasadas".

Alonso Caparrós, muy unido y cercano a su familia

A pesar de todo lo que pueda ocurrir, Alonso Caparrós sabe que cuenta con el apoyo de su familia. Después de superar años donde la relación se había complicado, ahora están todos para apoyarse. A finales de 2022 nos lo mostraba lleno de orgullo en exclusiva en SEMANA. Reconocía en esos posados para las fiestas navideñas que "no ha merecido la pena estar tantos años distanciados". Feliz con su papel en 'Sálvame', al que acude como colaborador y comentador de los diferentes sucesos, tiene el gusanillo de intentar ir más allá de la tele.

La escritura, por ejemplo, es algo en lo que los últimos tiempos le ha sentido de catarsis y le ha saciado esas ganas de "probar otros campos". El posar junto a su madre, padre y familia lo consideraba, por aquel entonces, como algo excepcional. "Estas fotos son un milagro", confirmaba sin ningún tipo de duda. Es habitual que muestre momentos que comparte con todos, especialmente con sus hijos y su mujer, con los que siente una gran conexión. Comparte también junto a ellos una de sus grandes pasiones, el deporte, tal como demuestra siempre que tiene la ocasión.