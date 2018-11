Alonso Caparrós, desnudo, habla de su sexualidad y su problema con las drogas

Hubo un tiempo en que Alonso Caparrós estaba en la cima de su carrera. Sus apariciones en televisión eran constantes, sus contratos, millonarios, y su fama de seductor, imparable. Pero esos tiempos también trajeron para Caparrós muchos problemas derivados de la noche y sus adicciones.

Alonso Caparrós, al desnudo en cuerpo y alma

El actor y presentador de televisión se ha atrevido a contarlo todo, con los más morbosos detalles, en una entrevista con Quique Jiménez ‘Torito’ que aparece en el número de diciembre de ‘Primera Línea’, que sale a la venta este 19 de noviembre. Una entrevista que, por supuesto, viene acompañada de una provocativa sesión fotográfica en la que aparece desnudo junto a su mujer.

Su presencia y salida en ‘Sálvame’, pactada

Alonso Caparrós confiesa, entre otras cosas, que su presencia en ‘Sálvame’ fue un hecho pactado. “Ha sido un proceso muy importante para limpiar mi imagen y para dar un golpe de efecto dentro de mi familia. Una vez resuelto, ya tenía fecha de salida del programa”, declara.

Se sincera sobre sus coqueteos con las drogas

Además, el presentador se muestra fastidiado por haber acabado “en el mundo de la tele”, y explica cuál fue la razón: “Empecé muy joven a tontear con las drogas, pero el gran problema fue empezar pronto a ganar mucho dinero en la tele, porque me podía permitir el lujo de comprar todo lo que quería en gramos y prostitución”.

Ángélica, la mujer que le ha salvado la vida

Tras relatar exhaustivamente su relación con las drogas, Caparrós se declara limpio: “Ahora, la droga ya no es el lema de mi vida, ya está empaquetada”. Y agradece, para ese cambio, la entrada en su vida de Angélica: “Ella marca un punto de inflexión gordo en mi vida y las fuertes adicciones me dejan de parecer atractivas e interesantes”.

Las amantes famosas de Alonso Caparrós

Pero, como es habitual en las entrevistas de Torito para ‘Primera Línea’, el plato fuerte de la charla se centra en temas sexuales. Así, Alonso Caparrós dice haberse acostado con “incontables” mujeres, muchas de ellas famosas, entre ellas Terelu, Esther Arroyo y “una presentadora y modelo” de la que se enamoró “mucho”. En todo caso, la opinión que tiene del famoseo no es especialmente favorable: “Los famosos somos un coñazo, tontos, con un ego supersubido, estamos llenos de complejos”.

Ni heterosexual, ni homosexual

No solo eso. El relato de Alonso Caparrós está trufado de confesiones curiosas y divertidas sobre su vida sexual, además de declarar que no le gusta el sexo anal o que no se considera “ni heterosexual ni homosexual, solo un ser humano”.

Desnudos sin pudor alguno

La interesantísima entrevista de Torito a Alonso Caparrós viene acompañada por una sesión de fotos, en exclusiva para ‘Primera Línea’, en la que el actor y presentador televisivo posa completamente desnudo junto a su pareja, Angélica Delgado, en lo que son sus primeras fotos de esas características en las que aparecen los dos. Las fotos, como ya es tradicional en la revista, están hechas por la mano maestra de Joan Crisol.

