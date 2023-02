Almudena Cid se rompe al hablar de Christian Gálvez: "Lo he perdonado"

Almudena Cid ha vivido un año complicado, pero poco a poco va viendo luz al final del túnel. Su separación de Christian Gálvez no ha sido fácil y ha necesitado mucha ayuda para superar este complicado momento. Ahora está mejor, pero se sigue emocionando al hablar de su expareja. Durante su presencia en la presentación de la Madrid Liga Music Experience, la que fuera gimnasta olímpica no podía reprimir sus lágrimas al recordar la delicada etapa que ha atravesado, pero ha confesado que ya lo ha perdonado. "Sí, lo he perdonado porque cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera", reconoce sincera desde un punto de vista más tranquilo.

La exgimnasta reaparece y confiesa que ha perdonado a su ex

Vídeo: Europa Press.

Ahora toca disfrutar de la nueva etapa que atraviesa, al lado de su nueva pareja, Gerardo, de la que prefiere no hablar para mantener la discreción que le caracteriza. Se limita a decir que está bien: "Me alegro mucho de que os alegréis por mí, he tenido un año muy difícil", declara rotunda sin poder ocultar su emoción. Ha sido un año complicado, pero ha conseguido superarlo gracias a mucha terapia y a la ayuda de su familia: "Te das cuenta de que lo que ocurre es más normal de lo que pensamos, ahora me encuentro con mujeres que me vienen y me dicen, estoy en esta situación. Esto está a la orden del día. Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso y creo que escribir ha sido una terapia para mí, el teatro y escribir, he volcado ahí todo mi proceso. Estoy encantada, el libro sale el 23 de marzo, tengo ganas de poder hacer comunidad", reconoce.

Su círculo más cercano sabe lo mal que lo ha pasado la exgimnasta olímpica por culpa de la tormentosa separación del presentador de televisión. Ha estado a su lado todo este tiempo y se han volcado al 100% en ella para que superara este momento. Almudena Cid es consciente de ello y no puede estar más agradecida: "Mi entorno ha sufrido por mi, siempre que alguien ve sufrir a alguien que quiere sufre", dice sincera Almudena.

La terapia ha sido clave para superar el año más duro de su vida

Almudena Cid no quiere hablar de Gerardo, el responsable de su felicidad, pero su rostro demuestra que está viviendo una etapa personal increíble. SEMANA fue la encargada de hacer público el nuevo amor de la deportista el pasado mes de agosto. "Almudena Cid olvida a Christian Gálvez junto a un exfutbolista", publicaba este medio en exclusiva. La actriz volvía a sonreír y lo sigue haciendo a día de hoy de la mano de un exfutbolista que ejerce como agente deportivo. No ha sido un camino fácil para Almudena Cid, que se abrió hace unos meses al amor otra vez tras separarse del que fue su gran amor durante años.