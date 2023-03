Almudena Cid y sus días más oscuros tras su ruptura con Christian Gálvez: "Se me pasaron opciones terribles por la cabeza"

Almudena Cid por fin ha pasado página. No ha sido fácil, pero poco a poco su corazón está sanando y ella está dispuesta a gritarlo al mundo. Un durísimo camino en el que tras su ruptura ha contado con la ayuda de sus seres queridos y sobre el que ahora ha hablado con total naturalidad. "Creo que ya lo he superado pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida", ha dicho sobre lo vivido en su separación con Christian Gálvez. "Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", ha añadido. Y es que de la noche a la mañana tuvo que recomponer su vida sin él, siendo en el mes de noviembre cuando el presentador le comunicó su separación, una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre ella y que le ha costado varios meses digerir.

La deportista ha acudido a la Cadena Ser para promocionar su primera novela 'Caminar sin punteras', un proyecto muy ilusionante para ella y que llega cuando está recuperada. Por ello, ya no le es tan doloroso hablar de sus heridas al romper con Christian Gálvez, un matrimonio que duró 11 años y que terminó a finales del año 2021. "Idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba. Es como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio. Y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir", ha deslizado. En esta lucha le ha acompañado su familia, en especial sus padres, quienes no le han soltado de la mano ni un instante.

El desgarrador relato de Almudena Cid

Tal fue el tsunami que irrumpió su vida que llegó a plantearse un final para ella, una opción que, pese a no nombrar como tal, ha dado a entender durante su intervención radiofónica. "Ya puedo hablar del tema notando que estoy bien. Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones. La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza", ha explicado. Lo pasó fatal, pero asegura que le ha perdonado tras un trabajo interior que todavía tiene en su día a día. "Sí, lo he perdonado porque cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera", comentó hace algún tiempo. Entonces estaba escribiendo este libro que para ella ha sido una auténtica terapia.

Aunque se ha refugiado en el trabajo, ha tenido días malos. Días terroríficos en los que, según ella misma, "no tenía un punto fijo". En esta lucha descubrió que Christian Gálvez estaba ilusionado con Patricia Pardo, una relación que salió a la luz justo tres meses después de su punto y final con el presentador. Romance que a día de hoy continúa y del que ella ha preferido no pronunciarse públicamente.