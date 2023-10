Almudena Cid perdona a Christian Gálvez, con 'peros'

Almudena Cid ha vuelto a la televisión de la mano de Joaquín Sánchez. El exfutbolista de El Betis se ha atrevido a aprender a ser gimnasta rítmico con la campeona olímpica en la última emisión de su programa, 'Joaquín, el novato'. Antes de ponerse en faena, los dos exdeportistas de élite han compartido confidencias, donde no han faltado las preguntas sobre Christian Gálvez. Almudena no ha podido evitar las lágrimas al recordar su relación de más de una década con el presentador y cómo terminó de forma abrupta, según su versión. Aunque asegura que ya le ha perdonado, agradece no haber tenido un hijo con él, entre otras cuestiones que ha ido desgranando a lo largo de la entrevista.

Almudena Cid: "Cuando la vida de pareja paró, me destrozó"

Este jueves 5 de octubre se emitía la esperada entrevista de Almudena Cid con Joaquín Sánchez . Un programa donde el andaluz trata de aprender la profesión de sus invitados con su acompañamiento. Además de los momentos divertidos que se desprenden de este hecho, hay tiempo para las confesiones y revelaciones inéditas. Y las de la exgimnasta no han caido en saco roto. Almudena se ha referido entre lágrimas al complicado momento que vivió tras su separación de Christian Gálvez, a punto de ser padre con Patricia Pardo.

A su exmarido no le ha mencionado en ningún momento, a pesar de que el conductor del formato sí se ha referido al nombre de su expareja explícitamente. "Cuando eres gimnasta, te das cuenta que en la vida, cuando te pasa una lesión, puedes hacer algo para recuperarte. Cuando la vida de pareja paró, me destrozó, pero vi que hubo mecanismo que me permitieron actuar. La gimnasia me ha salvado", contestaba a la pregunta de cómo te encuentras planteada por Joaquín.

"Ha sido un año en el que no esperaba sentirme como me he sentido"

El pasado agosto, la deportista olímpica se convirtió en el centro del foco mediático de forma totalmente indirecta. La noticia del embarazo de Patricia Pardo con el que fuera su marido cogía a todos por sorpresa, incluso a ella, como ha confesado ahora. "Ha sido un año en el que no esperaba sentirme como me he sentido. Pensaba que ya había pasado por todo, pero no", ha relatado. De nuevo, ha evitado cualquier mención directa a la nueva situación sentimental de Christian, casado en segundas nupcias con la presentadora de Telecinco.

La expareja puso fin a su matrimonio a finales de 2021. Un episodio muy traumático para Almudena Cid que, todavía, a tenor de sus lágrimas, le afecta profundamente. "Estuvimos 15 años juntos. He tenido que hacer un trabajo importante porque estuve muy mal. Cuando de repente llega algo que tú no esperas, porque no era algo que se veía venir, sentí que mi vida entera se había ido", ha añadido.

La pregunta más complicada: "¿Has perdonado a Christian Gálvez?

"Me he dado cuenta que he tenido una vida agotadora, también en lo personal. Pero yo ya no tenía que demostrarle nada. Cuando pasó, me dije: 'Me voy a a hundir, nadie me va a querer, me voy a quedar sola...'. Luego entendí que nada se había ido, que todo estaba en mí. He aprendido ahora a valorarme", ha explicado Almudena Cid, visiblemente emocionada.

Gerardo Berodia es la nueva pareja de la exgimnasta desde hace un año. El futbolista que le ha hecho comprender que existe otra forma de aproximarse a las relaciones de pareja, según ha relatado ella. Su nombre ha salido a colación después de que Joaquín le planteara una dura cuestión que Almudena ha respondido contundente. "¿Has olvidado a Christian Gálvez?", le preguntaba. "Sí, le he perdonado. Pero porque no tiene que ver con él. Si no perdonarme a mí", ha dicho tajante.