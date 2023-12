Quién es Gerardo Berodia, el nuevo novio de Almudena Cid

Almudena Cid vuelve a estar enamorada. La ex gimnasta y creadora de 'El mundo de Olympia' ha recuperado la ilusión de la mano del ex futbolista y agente de futbolistas Gerardo Berodia, con quien comparte mucho más que su pasión por el deporte. Ella misma confirmaba su relación con un romántico mensaje en Instagram: "Gracias por hacerme sentir verano en invierno", y dos bonitas imágenes del pasado verano en las que la pareja aparece cómplice y sonriente y celebran "la suerte de habernos encontrado". Pero, ¿Quién es Gerardo Berodia?

El estado civil del nuevo novio de Almudena Cid: "Ocupado"

Gerardo es un ex futbolista de 42 años que se formó en la cantera del Real Madrid y jugó en equipos como la Ponferradina, el Lugo, el Wilstermann, el Navalcarnero y el Leganés. Decidió retirarse en la campaña 2018-19, como jugador del Unión Adarve, pero no quiso alejarse del deporte, pasando a ser agente deportivo. "Intermediario de futbolistas", se define a sí mismo en sus redes sociales, donde además no duda en especificar cuál es su actual estado sentimental: "Corazón: Ocupado".

La pareja comparte su pasión por el deporte y hasta signo zodiacal, y es que nacieron con solo una semana de diferencia, aunque Gerardo es un año más pequeño que la ex gimnasta. Están muy unidos en todos los ámbitos. Sin ir muy lejos, Berodia participó en la Kings League el pasado mayo y no dudó en agradecer públicamente a su chica haberlo hecho posible: "A la mejor representante que hizo posible este momento".

Foto: Instagram

Integrado en la familia de la ex de Christian Gálvez

Berodia ha logrado conquistar no solo a Almudena, también a su familia. La madre de la olímpica no esconde su cariño por el nuevo novio de su hija y comenta casi cada uno de los post que comparte en Instagram: "Tarde o temprano la felicidad cuando es merecida siempre llega", le escribe en una imagen, algo que denota que ya es uno más en casa de Almudena. Él, por su parte, vive un momento tan feliz como Almudena, que ya confesaba en 'Joaquín, el novato' estar en "un momento maravilloso": "Estoy feliz, muy feliz y mi gente lo nota, lo siente. Doy gracias todos los días por vivir lo que la vida me tenia preparado", escribía hace unas semanas el propio Berodia en sus redes sociales.

Foto: Instagram

Está claro que la pareja vive un momento muy dulce y ahora que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina seguro que la magia se multiplica. Además, Almudena confesaba hace una semanas estar en pleno proceso de mudanza, que bien podría ser a la parcela que ha comprado en Madrid y de la cual ya posee las escrituras o quizás a algún apartamento provisional hasta que construya su nueva casa. Para lo que habrá que esperar algo más es para ver si se irán a vivir juntos y este es el primero de un nuevo proyecto de vida.