Almudena Cid huye tras el bombazo: sabemos dónde está

Almudena Cid se ha convertido en la protagonista de la actualidad de nuevo en los últimos días. La noticia del embarazo de su ex, Christian Gálvez, y Patricia Pardo, ha cogido a todos de sorpresa, incluso a ella. Sin embargo, la exgimnasta ha decidido mostrar normalidad y seguir con su vida. De hecho, no ha dudado en viajar a la playa con su familia, que se ha convertido en su mejor refugio en los momentos más complicados.

La exgimnasta profesional ha reaparecido en las redes sociales compartiendo una de sus publicaciones más especiales. Se encuentra disfrutando de unos días en la playa y ha tenido la suerte de pasear por la orilla del mar con su persona favorita: su sobrino Marko. En un momento dado del paseo, Almudena Cid se para, mira a la cámara y presume de flexibilidad mientras no suelta la mano a su sobrino.

Está disfrutando de unos días en la playa con su familia

Por la ropa que llevan ambos podemos comprobar que el tiempo no les permite bañarse en el mar, que podría estar frío. Eso lleva a pensar que se podrían encontrar en el norte de España, donde hay playas impresionantes. El hecho de que no se puedan bañar le ha llevado a dar un paseo por la orilla con un look muy playero: shorts vaqueros y top verde. Además, ha apostado por unos complementos perfectos para evitar la exposición directa al sol. Un sombrero de rafia y unas gafas de sol.

Y tampoco ha olvidado sonreír a la cámara que la graba mientras no suelta la manita a su sobrino, porque nada le hace más feliz que estar con su persona favorita en un lugar paradisíaco. A pesar de que está viviendo unos días complicados, Almudena Cid sigue centrada en continuar su vida, sin hacer caso de lo que ocurre en la vida de la persona que fue su marido durante 11 años.

La playa es la mejor medicina para Almudena Cid

El lugar que podría haber elegido es Galicia, donde precisamente pasó unos días a finales del mes de junio. Allí pasó unos días de relax y desconexión, que en ese momento era muy necesario para ella. Ahora podría haber tenido la misma necesidad de pasar unos días en el norte con los suyos, sobre todo después de haberse enterado de cómo avanza la relación de su ex y la presentadora de televisión.

La postura de Almudena Cid en torno al embarazo de Patricia Pardo

Por ahora, Almudena ha preferido guardar silencio sobre el asunto que gira en torno a su ex y a la actual esposa de éste. Todo apunta a que la vasca prefiere centrarse en su vida y cerrar cuanto antes el capítulo de su vida que compartió con Christian Gálvez durante nada más y nada menos que 15 años. Es por ello que, aunque en alguna que otra ocasión sí que ha hablado sobre su ruptura con el comunicador, ahora prefiere mantenerse en un segundo plano.