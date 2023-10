Almudena Cid se alegra de no haber sido madre con Christian Gálvez: "De la que me he librado"

Almudena Cid vuelve a la televisión, esta vez para enseñarle a Joaquín a ser un gran gimnasta. La que fuera una de las mejores deportista de este país es la nueva invitada del programa del exfutbolista del Betis que emite cada jueves Antena 3. Aunque falta un día para poder ver la entrevista completa, la cadena ya ha emitido un adelanto que no ha dejado indiferente a nadie. Además de dedicarle unas palabras a su expareja, Christian Gálvez, y hablar de su ruptura, también ha aprovechado para pronunciarse sobre el hecho de no haber sido madre al lado del presentador.

La entrevista más personal entre la exgimnasta y el exfutbolista

Este jueves 5 de octubre se emite a las 22:45 la esperada entrevista de Almudena Cid con Joaquín Sánchez en 'Joaquín el novato'. Un programa donde el andaluz trata de aprender la profesión de sus invitados de su mano. Además de los momentos divertidos que se desprenden de este hecho, hay tiempo para las confesiones y revelaciones del todo jugosas. Y las de la exgimnasta van a dar de que hablar. Como no podía ser de otra manera, Almudena se refiere al complicado momento que vivió tras su separación de Christian Gálvez, a punto de ser padre con Patricia Pardo.

La vasca de 43 años se convirtió el pasado agosto en la protagonista de la actualidad de forma involuntaria tras hacerse público el embarazo de su ex con la presentadora de Telecinco. La noticia cogía a todos por sorpresa, incluso a ella. Aunque la exgimnasta trató de mostrar normalidad y seguir con su vida, fueron muy significativos los enigmáticos mensajes que compartió durante esos días a través de sus redes. Unas publicaciones que dejaban entrever que la próxima paternidad de quien fuera su marido durante 10 años había caído como un jarro de agua fría.

El dardo de Almudena Cid a su ex en la entrevista con Joaquín

"Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo. Yo entendí que sacrificándome conseguía cosas. Entonces, en la vida de pareja, creía que sacrificándome conseguía cosas" se confiesa Almudena Cid en la entrevista con Joaquín. 15 años estuvieron en total la exgimnasta y Christian Gálvez, cinco de novios y una década casados. Fue en 2021 cuando ambos comunicaron que ponían fin a su relación, inicialmente, de mutuo acuerdo. Cuatro meses después firmaban los papeles del divorcio. Lo que no se esperaba es que, tan solo dos meses después, el presentador oficializaría su nuevo romance con su compañera de cadena.

Los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Christian mientras todavía estaba con Almudena no hicieron sino que avivarse. Meses después, Almudena admitía el tsunami que había supuesto para ella el fin de su historia de amor y lo complicado que le resultó superar la ruptura. Ahora, la medallista olímpica, además de incidir en el "destrozo" de su divorcio, también ha querido referirse a su no maternidad con Gálvez.

Tras escuchar su duro testimonio y con la guasa que le caracteriza, Joaquín le pregunta a Almudena: "¿Tu sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia". Ella, que no puede hacer más que reír y, quizá, olvidándose que está delante de las cámaras, lanza un dardo inesperado. "Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado", sentencia.