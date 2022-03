Almudena Cid está pasando uno de los momentos más duros de su vida después de que se conociera su separación de Christian Gálvez. La gimnasta profesional está centrada en su día a día, pero no obvia todo lo que está ocurriendo en su vida. De hecho, es conocedora de todo lo que está ocurriendo con su expareja, que ya presume de amor paseando por las calles de Madrid junto a Patricia Pardo.

Ella se mantiene en silencio, pero lo cierto es que reacciona a través de sus redes sociales. Y es que Almudena Cid no habla ante las cámaras pero sus ‘me gusta’ en las plataformas sociales hacen ver cómo está viviendo estos momentos. La gimnasta lee muchos mensajes de Twitter y con algunos de ellos se siente tan identificada que los comparte en su muro de esta red social.

«Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar», escribía un tuitero. A este mensaje reaccionaba una tuitera, que escribía un mensaje que ha gustado a Almudena Cid: «Después de que fue una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ala ahí te quedas tengo otra y a ti te engañé con el ramo de flores tonta q te has creído todo».

Almudena Cid y sus reacciones a través de ‘me gustas’ en Twitter

Pero no es lo único a lo que ha reaccionado. Y es que Almudena ha leído muchos mensajes que le recuerdan al momento que atraviesa, y ha querido darle ‘like’. «Merece aquello que tanto se ganó y que muchos ya olvidaron. Admiración y respeto. Que sus ojos de silencio enseñen la vanagloriosa vanidad de aquel que presume de su propio trastorno de personalidad narcisista» o «Las cosas no parecen. Las cosas son. El principal problema es que aquel que cree que sus actos son homogéneos son realidad todo lo contrario, deleznables y heterogéneos». Toda una declaración de lo que piensa sobre el que ha sido su pareja durante tantos años.

Almudena Cid ha estado dando ‘like’ a mensajes que directamente no iban dirigidos al presentador, pero hace unos días nos sorprendía al darle ‘me gusta’ a una persona que critica con dureza a Christian Gálvez con un vídeo de este cuando declara su amor públicamente a Patricia Pardo: «Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad».

Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad. https://t.co/jCErauQx8f — Juan Rodríguez (@juanig_97) March 6, 2022

