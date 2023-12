Almudena Cid enseña su casa y sus seguidores alucinan con este detalle

No hay publicación que comparta Almudena Cid que no nos sorprenda. Si hace unos días era la confirmación de su relación con Gerardo Berodia la que revolucionaba las redes, ahora ha sido su casa. La exgimnasta ha compartido un vídeo en el que aparece bailando por toda su casa y sus seguidores (y nosotros) no han podido evitar fijarse en un sorprendente detalle: ¡Tiene una pared que se mueve! Este recurso es muy utilizado por arquitectos y diseñadores de interiores cuando se quiere ganar espacio, y en su caso vaya si lo consigue.

Almudena comienza bailando en el sofá de su casa hasta que se levanta y comienza a 'fluir' hasta apoyarse en la pared del salón, la que sostiene la televisión, y es entonces cuando surge la magia. La pared se mueve y amplía el espacio, tanto que consigue llegar a otro pasillo que la lleva hasta su habitación. Una habitación que tampoco pasa desapercibida, y es que tal y como puede percibirse en el vídeo, la cama se guarda en la pared y es, precisamente, esa pared, la que llega hasta el final para ampliar el salón. Es decir, la pared de su salón y su habitación es móvil, así que cuando quiere irse a dormir, 'hace pequeño' su comedor para poder abrir la cama, y cuando está en el salón, 'fuera cama' y bienvenido un salón grande.

Sus seguidores no han podido evitar flipar con este recurso para ganar espacio en casa, y muchos ya se lo han apuntado para sus futuras obras domésticas.

El dulce momento de Almudena

La exgimnasta atraviesa un bonito momento en su vida tras su separación de Christian Gálvez, que acaba de convertirse en papá por primera vez. Aunque su ruptura se convirtió en un momento amargo de su vida, Cid ha conseguido no perder la sonrisa que la caracteriza y ha dado un giro de 180º a su vida: Mudanza y nuevo amor.

Ahora Almudena Cid comparte su vida con Gerardo Berodia, un exfutbolista de 42 años que se formó en la cantera del Real Madrid y jugó en equipos como la Ponferradina, el Lugo, el Wilstermann, el Navalcarnero y el Leganés. Decidió retirarse en la campaña 2018-19, como jugador del Unión Adarve, pero no quiso alejarse del deporte, pasando a ser agente deportivo. Ambos comparten su pasión por el deporte y están enamoradísimos, al menos así lo demuestran en sus redes sociales, donde hace unos días compartían un romántico vídeo de su viaje a Nueva York y se dejan mensajes de lo más bonitos.

"Gracias por hacerme sentir verano en invierno", con este romántico mensaje sorprendía Almudena Cid hace unos días para confirmar una relación que era un secreto a voces. Él no se quedó atrás a la hora de mostrar su felicidad: "Qué suerte habernos encontrado", le escribía.

Desde que se ha hecho pública su relación, Gerardo no duda en confesar que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, llena de "amor, paz y tranquilidad".