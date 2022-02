Almudena Cid tras salir a la luz la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo aseguró «encontrarse bien y tranquila». Al menos esa era la imagen que quería mostrar delante de las cámaras. No quiso entrar en detalles, pero fuera de cámaras sí ha reaccionado. La exgimnasta automáticamente al enterarse del romance ha dejado de seguir a su exmarido en su perfil de Instagram, movimiento con el que deja claro que quiere cortar por lo sano con él y con todo lo que le recuerde a su pasado juntos. Eso sí, hay algo que sigue intacto: sus imágenes juntos. Ninguno de los dos ha borrado sus románticas fotos, tampoco los textos que se dedicaron durante su matrimonio y es que fueron muchos los momentos bonitos junto al otro. Ahora él ha rehecho su vida, sin poder evitar que su ilusión saltara a los medios de comunicación.

Patricia Pardo era la encargada de confirmar la relación sentimental con el presentador este lunes 28 de febrero. Aunque han intentado no pronunciarse, la gallega era preguntada por otro reportero en directo y lejos de esconderse, reconocía estar en una excelente etapa sentimental. «Te he visto mucho en la tele este fin de semana. ¿Estás enamorada?», cuestión a la que ella respondía con un escueto: «Estoy feliz e ilusionada». Con estas palabras admitía su nueva relación, pero prefiere mostrarse cauta y hacer caso a aquello de ‘piano, piano’. «Voy a utilizar una frase de Ana Rosa que nos gusta mucho a los dos: ‘Si son rosas florecerán’», añadía Patricia Pardo.

La sustituta de Ana Rosa Quintana rompió con el padre de sus hijas a finales del año 2020 y Christian un año después, no obstante, nadie imaginó que ambos encontrarían el amor en los pasillos de Mediaset. El círculo de ambos confiesa que, a pesar de que lo han llevado con mucha discreción, no han podido evitar que se sepan que están muy enamorados. Analizando ahora lo sucedido en los últimos días hay reacciones que cobran sentido, en concreto, hablamos de la de Patricia Pardo, por ejemplo, el Día de San Valentín. La comunicadora fue preguntada por Ana Terradillos sobre el amor y, aunque ella no dijo nombres, se echó a reír mientras aseguraba «estar enamorada del amor».

Tanto Christian como Patricia han tenido una excelente relación y así lo han enseñado en pleno directo. Nos remontamos al año 2020 cuando Patricia Pardo desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ y Christian Gálvez junto a Sandra Barneda en Canarias bromearon e incluso se halagaron delante de miles de espectadores. «Es encantador. Es un pedazo de profesional y compañero (…) Voy a hacer una confesión. Yo he hecho planchas en el suelo con este señor en sastrería», dijo entre carcajadas.

