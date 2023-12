El romántico mensaje de Almudena Cid a su nuevo novio

Almudena Cid ha recuperado la ilusión en el amor y lo ha hecho a lo grande. La ex gimnasta, que puso fin a su relación con Christian Gálvez en 2021, vuelve a estar enamorada y así lo ha confirmado ella misma en sus redes sociales, compartiendo dos románticas fotos con el ex jugador y actual intermediario de futbolistas Gerardo Berodia. "Gracias por hacerme sentir verano en invierno", escribe junto a las imágenes, que evidencian la complicidad que hay entre ambos.

Fotos: Instagram

Las instantáneas han revolucionado por completo a los seguidores de Almudena, que estaban deseando verla sonreír de nuevo. Su publicación ha conseguido acumular, en solo unas horas, más de 30.000 'likes' y de los reales: "¿Soy la única que ha sentido una felicidad inmensa al ver estas fotos?", le comenta una de sus seguidoras, "Me alegro enormemente por ti" o "Tú sí que has cambiado un Casio por un Rolex", le comentan en el post haciendo alusión a la canción de Shakira. Pero entre los comentarios despunta uno, y es el que le hace, precisamente, el 'culpable' de esta nueva felicidad de la ex gimnasta, su chico: "Qué suerte hemos tenido de encontrarnos", le escribe Berodia, una bonita declaración de amor que demuestra que ya no piensan esconderse.

Aunque por lo que podemos ver, las fotos se tomaron en verano, no ha sido hasta ahora cuando Almudena Cid ha decidido confirmar la relación y gritar a los cuatro vientos que ha recuperado la ilusión de la mano de Gerardo. Una relación que va viento en popa y que tiene a toda la familia en una nube, y es que parece que Gerardo se ha integrado a la perfección en la familia de la ex gimnasta y actriz. La madre de Almudena no duda en dejarle cariñosos mensajes a Berodia en su perfil social de Instagram celebrando la felicidad que atraviesa, que ya sabemos que cuando es compartida, es mejor. Sin duda, un broche perfecto a un 2023 lleno de cambios para la ex gimnasta.

Foto: Instagram

Quién es Gerardo Berodia

El 'culpable' de la sonrisa de Almudena Cid no es otro que el ex futbolista Gerardo García Berodia, que pasó por el Real Madrid, el Lugo, el Leganés... Ahora es agente de futbolistas. Tiene 42 años, uno menos que la gimnasta, y es de Madrid. Ambos comparten su pasión por el deporte y no dudan en mostrar su felicidad por haberse encontrado. "Estoy feliz, muy feliz y mi gente lo nota, lo siente. Doy gracias todos los días por vivir lo que la vida me tenia preparado", confiesa Berodia en sus redes sociales.

¿Planes de vivir juntos?

Hace poco más de un mes Almudena Cid anunciaba sus planes de cambio de vivienda a través de sus redes sociales, ¿se mudará con Gerardo? Lo que está claro es que ha dado carpetazo, del todo y en todos los sentidos, a su pasado. Sea como sea, se avecinan, sin duda, una de las navidades más románticas y especiales para la pareja.