La ex gimnasta y actriz Almudena Cid se ha convertido en el centro de atención desde el anuncio de la boda y el futuro hijo de su exmarido, Christian Gálvez, con Patricia Pardo. Aunque han pasado dos años desde que se separaron, la tensión que todavía se palpa entre Almudena y Christian siguen generando reacciones que parecían haber quedado atrás en el proceso de separación.

Almudena no ha permanecido en silencio y ha regresado a la escena pública con una enigmática publicación en Instagram. Su mensaje, "Hoy recibí una gran noticia y me hizo ver la distancia que, desde hace un tiempo, existe entre lo que creo y lo que verdaderamente es", revela una introspección y fuerza surgida de su dolorosa ruptura. Una foto que acompaña el mensaje muestra a Almudena mirando al horizonte durante el anochecer, enmarcada por el infinito mar. La imagen simboliza su visión de un futuro brillante, y su determinación en avanzar en su vida sin mirar atrás.

A pesar de las recientes noticias que se están publicando sobre su exmarido, Almudena ha elegido mantener un perfil bajo, manteniendo una posición distante. Sin embargo, no ha pasado desapercibida en el mundo digital, compartiendo un fragmento de una entrevista con Lqtdradio en Instagram. En este clip, habla abiertamente de sus emociones tras la separación, subiéndolo justo después del anuncio del futuro hijo de su ex.

"El golpe ha sido muy fuerte"

Reflexionando sobre su experiencia, la ex gimnasta afirma: “En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora." Su fortaleza y vulnerabilidad resuenan en su confesión: “El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad, mi vulnerabilidad.”

A través de su presencia en las redes sociales, Almudena Cid nos da cuenta de su proceso de crecimiento personal. Su mirada al horizonte no es solo una imagen hermosa sino un reflejo de su enfoque en un futuro prometedor. Tampoco se escapa a sus seguidores de las redes sociales la nostalgia que siente por su tierra natal, el País Vasco. Y como homenaje, ha hecho dos tortillas manchadas y dos tortillas rellenas con su chápela. Recordemos que Almudena nació en Vitoria hace 43 años y comenzó en el mundo de la danza un poco por descarte, pero con los años se ha convertido es una de las mejores gimnastas españolas mejores de todos los tiempos.