Almudena Cid: así hablaba de su ruptura con Christian Gálvez días antes de conocer que espera su primer hijo con Patricia Pardo

Este sábado, 29 de julio, Christian Gálvez y Patricia Pardo pillaban a todos por sorpresa y anunciaban que estaban esperando su primer hijo en común. Una buena noticia que compartían en el aniversario de la boda de los presentadores. Sí, ambos se daban el "sí, quiero" hace un año en secreto. Lo llamativo del anuncio es que llega tan solo unos días después de que Almudena Cid se abriera en canal y hablara del trauma que le supuso su ruptura, a finales de 2021, del que fuera presentador de 'Pasapalabra'.

Almudena Cid ha reconocido públicamente que vivió una ruptura traumática con Christian Gálvez y llegó a pensar que ya no tendría más futuro. "Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie", reflexiona en una entrevista para Álex Fidalgo en el podcast 'Lo que tú digas'. "Lo primero que tratas de entender es '¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me ha tratado así?'. Cuando me estaba sintiendo culpable porque no sabía qué había pasado, cuando empiezas a tener información dices: 'Deja de poner el foco en ti'", desvela la actriz.

Almudena Cid también confirma que su ruptura fue de forma sorpresiva (acababan de hacer la reforma de su casa) y llegó a tener pensamientos que no eran razonables, como el de quitarse la vida. "Hay que pensar que químicamente no estás bien, que muchos pensamientos que tienes no son razonables, que simplemente estás pensando, diciendo y actuando de una forma descontrolada, porque no puedes razonar en ese estado, químicamente alterada. Ahí tiene que haber mucha gente a tu alrededor que te proteja, tener gente a tu alrededor", sentencia. Sin querer mencionarle, la exgimnasta sí lanza una acusación hacia Christian Gálvez: "Hay gente que actúa de forma encubierta. Si te dice una cosa tú no vas a pensar lo contrario". Además, hace hincapié que conforme pasó el tiempo empezó a darse cuenta de muchas cosas que ocurrían a su alrededor. También da las gracias por haber cambiado el rumbo de su vida y que esa relación llegase a su fin. La intervención de Cid en el podcast se publicaba hace tan solo unos días. Ahora, el presentador ha anunciado que será padre junto a Patricia Pardo, con la que lleva casi dos años de relación.

Christian Gálvez y Patricia Pardo: boda secreta

La noticia de la futura paternidad de Christian Gálvez con Patricia Pardo ha supuesto una auténtica revolución dentro del mundo del corazón. Y más aún cuando ambos también han confirmado que el 29 de julio de 2022 se dieron el "sí, quiero". La pareja selló su amor hace un año, de forma secreta, y en el aniversario de su día más especial han aprovechado para confirmar que van a ser padres.